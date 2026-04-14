Insólito hallazgo en Florencio Varela: allanaron a una dealer y encontraron a un lobo blanco + Seguir en









La Policía Bonaerense detuvo a Teresa Barboza bajo el alias de La Paraguaya tras hallarle casi un kilo de marihuana en un operativo donde también rescataron al animal que permanecía atado a un caño de PVC.

Teresa Barboza de González, alias “La Paraguaya”, de 61 años, fue allanada y detenida por la Policía Bonaerense en su casa del barrio Don José.

La Policía Bonaerense detuvo a Teresa Barboza de González tras un allanamiento en su domicilio de Florencio Varela por presunta venta de drogas al menudeo. Durante la inspección de la propiedad ubicada en el barrio Don José, los investigadores encontraron a un lobo blanco encadenado a un caño de PVC que convivía con la acusada de 61 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por orden de la UFI N°20 de Quilmes, la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la fuerza provincial ingresó a la vivienda de Barboza tras un mes de investigación sobre un presunto kiosco de drogas. En el domicilio los efectivos pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos secuestraron una balanza de precisión y 929 gramos de marihuana mientras que un hombre de 39 años fue aprehendido junto a la principal sospechosa.

lobo blanco en Florencio Varela Video registrado del lobo hallado en la propiedad de Barboza. Allanaron a una dealer paraguaya: cómo sigue la investigación Las autoridades analizaron al ejemplar y confirmaron que no se trataba de un perro doméstico sino de una hembra de la especie canis lupus de apenas tres meses. Al comprobar que este animal no pertenece a la fauna nativa de Argentina se iniciaron actuaciones legales por una presunta violación a la Ley 22421 de protección de fauna silvestre.

Por otro lado, aunque Barboza de González está inscripta desde principios de 2023 en actividades de asistencia social y percibe planes estatales para el consumo de gas no posee sentencias previas en la justicia federal. La investigación judicial confirmó que la mujer no registra condenas en ninguna instancia durante la última década a pesar de su reciente actividad formal como prestadora de servicios de cuidado.

Mientras tanto, las autoridades definen qué hacer con la cachorra de lobo blanco. Los organismos competentes analizan dónde alojar al animal para garantizar su bienestar tras haber sido rescatado del patio donde permanecía encadenado.

Temas Florencio Varela