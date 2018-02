Búsqueda del ARA San Juan: analizarán nuevos indicios a más de mil metros de profundidad

En el día 79 de la búsqueda del submarino ARA San Juan, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que "hay algunos contactos que se fueron detectando en los últimos días que están a más de mil metros de profundidad" y que serán inspeccionados a mediados de la semana próxima.



Balbi resaltó que si se encuentran los restos de la nave van a "ayudar muchísimo a corresponder con los informes que hablaban de una explosión".



"Si se lo encuentra al submarino, eso va a ayudar muchísimo a corresponder con esos informes que se tuvieron de un evento conciso, anómalo, no nuclear, consistente con una explosión", sostuvo el capitán de navío.



En diálogo con Radio Mitre, el integrante de la fuerza destacó que se trata de "una tragedia a nivel Armada, a nivel país y también internacionalmente. Lo importante es saber qué pasó para que no vuelva a ocurrir".



En ese sentido, Balbi destacó que actualmente se investiga el hecho a través de la causa judicial que tiene la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez; la Bicameral creada en el Congreso; y por el expediente administrativo interno del Ministerio de Defensa.



"Todas las investigaciones se complementan y bienvenido sea para tratar de dilucidar qué pasó", subrayó el vocero de la Armada en el día 79 de la búsqueda de la nave que llevaba a bordo a 44 submarinistas aquel 15 de noviembre cuando desapareció en el Mar Argentino.



Respecto al operativo de búsqueda, el vocero de la Armada informó que actualmente "están la Corbeta Spiro barriendo el área con su sonar en forma activa; y el Aviso Islas Malvinas, que tiene el ROV (ruso Panther Plus) embarcado para poder inspeccionar visualmente los diferentes contactos que vayan apareciendo".



"Hoy (sábado) entraba en Montevideo el Yantar de la Federación Rusa, que tiene otro ROV embarcado, y tiene previsto zarpar el lunes para llegar el miércoles de nuevo al área. Hay algunos contactos que se fueron detectando en los últimos días que están a más de mil metros de profundidad", manifestó.



Asimismo, Balbi explicó que "actualmente en el Aviso Islas Malvinas es la segunda vez que embarca el hermano del cabo principal Arjona y hace unos días amarró en Puerto Belgrano la Corbeta Robinson, que durante 10 días embarcó a cuatro familiares y uno de ellos tiene algún poder extrasensorial".



"Esa persona en algún momento marcó en una carta náutica una zona al norte del área de búsqueda y la Robinson se dedicó exclusivamente a ese área para descartar cualquier tipo de indicios", relató.



Tras resaltar que "a los familiares se les explicó todo lo que está haciendo la Armada", el capitán de navío ratificó la intención de contratar a firmas privadas para continuar con la búsqueda, ya que remarcó que "la Federación Rusa con el Yantar en algún momento se va a tener que ir, porque toda colaboración internacional es finita en el tiempo".