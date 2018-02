El secretario de Estado de EEUU aseguró que las relaciones bilaterales "son cada vez más sólidas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, consideró que las relaciones bilaterales con la Argentina "son cada vez más sólidas", en tanto que planteó que su Gobierno no descarta sanciones económicas contra la importación de petróleo de Venezuela a fin de frenar "la deriva autoritaria" de la gestión de Nicolás Maduro.



"Las relaciones entre nuestros países son cada vez más sólidas. La Argentina tiene un lugar importante para jugar en la región bajo el liderazgo de Mauricio Macri", sostuvo el funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa que ofreció junto al canciller local, Jorge Faurie, en el Palacio San Martín.



Y agregó: "El compromiso de la Argentina con la recuperación de la democracia es indeclinable y estamos siguiendo la situación en Venezuela que ha derivado en una emergencia humanitaria".



Tillerson señaló también que su país está analizando "sanciones económicas contra Venezuela" ya que "no hacer nada es pedir que el pueblo venezolano siga sufriendo".



El funcionario señaló que los temas centrales de su visita son el comercio, la inversión y la innovación en ciencia y tecnología. También incluyó en el temario el trabajo contra el nacotráfico y el lavado de activos.



"Nos encanta ver el liderazgo de Argentina y le deseamos la mejor de las suertes en el G20", sostuvo. "Las relaciones son cada vez más sólidas y trabajamos conjuntamente para establecer un continente más seguro y próspero", indicó.



Previamente el canciller Faurie puso de relieve la "preocupación de ambos países sobre el accionar de grupos de narcotráfico y su vinculación con el terrorismo" y consideró necesario un combate conjunto a esos dos delitos complejos.



Además expresó que en la reunión agradeció a su colega la ayuda de los Estados Unidos en la búsqueda del submarino ARA San Juan.





