Cotejarán ADN del hijo de la mujer china desaparecida con cuerpo hallado en Ezeiza

El hijo de la mujer china desaparecida hace 16 días y vista por última vez en el aeropuerto de Ezeiza fue citado por la fiscalía para una extracción de sangre, que será cotejada con el ADN del cuerpo encontrado en un arroyo de esa localidad.



"Citamos al hijo de la ciudadana china desaparecida, Diego Ma, para hacer la extracción y cotejarla luego con el ADN del cuerpo hallado, pero los resultados demorarán unos días", dijo el fiscal a cargo de la causa, Carlos Hassan.



Hassan señaló además que aún no tiene el informe final de la autopsia realizada ayer, por lo que "todavía no se puede determinar si se trata de la señora Sun Zhong Qin". "Lo único que sé a través de informes preliminares es que la muerte no habría sido traumática, pero no puedo confirmar nada más", completó.



Por su parte Carlos Lin, vocero de la familia de la mujer y referente de la comunidad china, afirmó que Diego Ma "se acercaría esta mañana a una dependencia de la Delegación de Sanidad (del Poder Judicial) de Ezeiza" para hacerse el estudio. "Él todavía no vio el cuerpo, sólo le mostraron fotos de las pertenencias halladas y pudo reconocer algunas. Pero todavía no tenemos nada confirmado", dijo Lin.



El cadáver de una mujer con rasgos orientales fue encontrado ayer en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza, a unos 300 metros de donde aparecieron las pertenencias de una ciudadana china. Según el estudio preliminar del cuerpo, este "no presentaba lesiones ni otros indicios sobre la causa de muerte".



De acuerdo a los voceros, los médicos forenses no pudieron determinar cómo murió la mujer, quien no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Fuentes judiciales informaron que ante la falta de resultados concretos, se tomaron muestras para realizar "peritajes complementarios" en los laboratorios de la Suprema Corte bonaerense y la Policía Científica, ubicados en la ciudad de La Plata.



De acuerdo a la información que brindó su familia, la mujer vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza y llevaba una década residiendo en Argentina. El 19 de enero pasado, Sun llegó de Shanghái a Ezeiza a las 22.45 en el vuelo TK 015 de la empresa Turkish Airlines, pasó por Migraciones a las 23.39 y se la vio salir de la Terminal A a las 4.30 de la madrugada del 20, cuando un hombre de camisa blanca la acompañó hasta la puerta, según imágenes de las cámaras de seguridad.



Más tarde, Sun pasó por un galpón próximo, donde habló con un hombre y siguió caminando hacia la zona de bosques. Según el testimonio de algunos pasajeros que compartieron el vuelo con Sun esta estaba "desorientada" y tuvo conductas confusas durante el vuelo.