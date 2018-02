Aseguran que cae la desocupación pero aumenta la subocupación y el empleo no registrado

La desocupación registró una merma de 0,2 puntos porcentuales, la subocupación subió 0,6% y la tasa de empleo no registrado se incrementó 0,6%, según los últimos datos del Indec, analizados por una consultora privada.



El informe de mercado laboral de la consultora Economía y Regiones destaca la merma en el índice de desempleo difundida por el Indec, en su último informe con datos del tercer trimestre del año pasado.







La tasa de desocupación se ubicó en el tercer trimestre del año pasado en 8,3% y la de subocupación en 10,8%, según los datos del Indec.



La consultora sumó los datos de la tasa de empleo no registrado que a esa fecha se ubicaba en 34,4% con una suma de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año 2016.



Por regiones el Gran Buenos Aires con un 9,6% y la Región Pampeana con 7,7% registraron las mayores tasas de desocupación; mientras que el Noroeste Argentina (NOA) con 41% y Cuyo con 38,2% lideran el ranking de regiones con mayor empleo no registrado.







En total al cierre de septiembre del año pasado en Argentina había 20,5 millones de puestos de trabajo, con una suba del 1,9% respecto al mismo período del año anterior; de los cuales 10,6 millones corresponden al asalariado registrado con una suba interanual del 0,9%, 4,9 millones al empleo no registrado (un incremento del 2,2%) y otro tanto de puestos no asalariados (cuentapropistas y monotribustistas) con un aumento del 4%.



El sector público, según los datos difundidos hoy, cerró septiembre del año pasado con 3,4 millones de puestos, lo que significaba una suba de 0,8% respecto del mismo período del año anterior.



Dentro del sector privado, que en sus 7,17 millones de puestos registrados incluyen los bancos y empresas públicas, así como entes y medios de comunicación del Estado, Comercio es el mayor empleador con el 20,9% del total de registrados, seguido por la industria manufacturera con el 13,6%.







Mientras que servicio doméstico representa la mayor cantidad de los puestos de trabajo no registrados (25,5%) seguido por Comercio (14,2%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura que llega al 12,7%.



En cuanto a los monotribustistas y cuentapropistas, nuevamente Comercio lidera el ranking con el 33% de los puestos de trabajo, seguido por construcción del 15,8% e industria manufacturera con el 12,5%.