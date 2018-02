Gobierno avaló cobrar la atención a extranjeros en hospitales públicos

Un plan oficial de reciprocidad en la cobertura de salud universal y gratuita vigente en la Argentina hacia Bolivia, unido a intentos por cobrar la atención a inmigrantes en algunas provincias, amenaza con desatar un conflicto entre los gobiernos de Mauricio Macri y Evo Morales.



Según se supo, El gobierno boliviano rechazó un reclamo de Macri para que los argentinos que viajen o viven en ese país puedan atenderse gratis en hospitales de Bolivia, como los hacen los bolivianos que llegan a territorio argentino.



El rechazo oficial de La Paz fue informado a través de una carta enviada por la Cancillería al embajador argentino en La Paz, Armando Álvarez García. Según la misiva, en el sistema de salud de Bolivia "son beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud". En ese grupo, según aclaró, se incluyen "las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; y personas con discapacidad". Por lo tanto se excluye a ciudadanos extranjeros.



En cambio, la salud en Argentina es universal y gratuita y beneficia a toda persona, sea argentina o extranjera, residente o de paso, con los mismos derechos de cobertura en los hospitales públicos de todo el país.



Sin embargo, la llegada de varios ciudadanos boliviano al suelo argentino para atenderse gratuitamente hizo que el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid, propusiera un proyecto de ley para que los bolivianos que cruzan la frontera a la Argentina paguen por ser atendidos en los hospitales públicos de ese distrito fronterizo del norte del país. "El proyecto de ley es para que el Estado boliviano pague, no el ciudadano", dijo el funcionario.



La medida fue apoyada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se mostró con el gobernador Gerardo Morales. "En la Ciudad de Buenos Aires hace rato que se da este debate. No hay muchos ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad, por algo no existe", dijo el ministro coordinador quien no descartó la posibilidad de que eso se extienda a todo el territorio nacional.



"La posibilidad de que esto se debata en el Congreso y se pueda dar un marco general para todas las provincias podría ser algo que nosotros veríamos con buenos ojos", afirmó Peña. Pero confió en que ese debate puede darse "maduramente" y advirtió que "es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación de xenofobia o discriminación".



En tanto, el canciller Jorge Faurie consideró este martes que el Parlamento "es el ámbito" donde debe discutirse la forma de encarar la atención médica en el país para los extranjeros, a la vez que abogó por el establecimiento de "algún tipo de mecanismo de asistencia recíproca" con cada una de las naciones limítrofes.



"Ha llegado el momento apropiado para que la sociedad argentina, a través del Parlamento, discuta como encarar el tema de la atención médica a los extranjeros, que tenga en cuenta primero la atención de nuestros nacionales, y cómo podemos llegar a un mecanismo de asistencia recíproca con cada uno de los países", dijo Faurie en declaraciones televisivas.



De esta forma, el canciller expresó su posición coincidente con la manifestada esta mañana por el jefe de Gabinete y afirmó que "el ámbito de discusión tiene que ser el Parlamento".



Recordó que Argentina siempre se ha caracterizado por una "política de generosidad y de puertas abiertas" con los extranjeros, y también que la recarga sobre el sistema de salud argentino debido a la atención de extranjeros ya fue planteado en diversas oportunidades a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay.



"En momentos difíciles de nuestra economía hemos planteado la recarga sobre el sistema de salud. Por eso, en distintas etapas, la Cancillería argentina ha planteado el problema a Chile, Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia", dijo el canciller.



Los países limítrofes han alegado ante los planteos argentinos no tener recursos o no contar con disponibilidad hospitalaria o de médicos, dijo Faurie, quien precisó que el sistema de salud en los países limítrofes no es "abarcativo" como lo es el argentino.



Explicó que el sistema de salud argentino da la posibilidad de atención "no sólo a residentes extranjeros sino también a quienes no residen aquí".



Mencionó que muchos extranjeros realizan en hospitales públicos de Argentina "partos, tratamientos de larga duración y hasta operaciones de trasplante que tienen un enorme costo", sin que Argentina haya arancelado estas asistencias, que no son circustanciales sino "programadas".



"Hay gente que viene a la Argentina para atenderse periódicamente, para tener su parto, o para hacerse un trasplante", dijo, y agregó que "la sociedad argentina tiene que dar una discusión" sobre este tema y que este debate tiene que darse en el ámbito adecuado que es "el Parlamento".



En tanto, dijo, la Cancillería "tiene que ir planteando esta discusión con cada uno de los representante de cada país" como para encontrar algún tipo de "mecanismo de contribución", basado en la "razonabilidad".



Bolivia replicó a través del cónsul en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani. Según el diplomático, su gobierno veía "con muchísima tristeza" la situación creada "después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado. Que no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste", enfatizó.



El diario local El Tribuno dijo que en el hospital de la ciudad fronteriza de La Quiaca se atendieron durante 2017 a unas 20.000 personas, de las cuales 2.000 eran de nacionalidad boliviana.



Siempre según el periódico, de los 12 turnos que se entregan diariamente para las distintas especialidades siete son otorgados a ciudadanos bolivianos o que tienen documento argentino pero no residen en el país. Además, de siete partos semanales, cuatro corresponden a madres del vecino país que llegan a punto de dar a luz, reveló el diario.



Pero Jujuy no es la única provincia que intenta cobrar a los Estados vecinos la atención sanitaria de sus connacionales. La provincia del Chaco, en la frontera con Paraguay, ya había esbozado un plan similar a fines de 2016. Entonces, la ministra de Salud, Mariel Crespo, dijo que el distrito debía afrontar "una alta demanda sin recupero de gastos".