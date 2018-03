El color de la Asamblea Legislativa estuvo signado por el verde de la campaña por la despenalización del aborto

Pasadas las 10 de la mañana, faltando una hora para el inicio del discurso del presidente Mauricio Macri que daría apertura al 136 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, los legisladores comenzaron a entrar al recinto.



Dos de los primeros en ingresar fueron los legisladores del PTS, Nicolás del Caño y Nathalia Gonzaléz, quienes lo hicieron con el pañuelo verde al cuello de la Campaña Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.



Minutos más tarde se les sumó su compañera del Partido Obrero, Romina del Plá, también pañuelo al cuello. Se sentaron en sus bancas y comenzaron a colocar carteles con consignas: "Aborto legal ya para no morir", "No sobra nadie en el INTI" y "Reincorporación ya de los despedidos en el hospital Posadas, Fanazul y Río Turbio".







"Lo de traer los pañuelos fue un acuerdo al que se llegó en la reunión de Cabildeo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto entre los diputadas y diputados que apoyamos el proyecto. La idea era hacerlo sentir fuertemente en el recinto. No sé si todos lo llevaron a cabo, pero vi que incluso había algunos mechaditos en otros bloques", dijo del Plá al terminar la sesión.



La oleada verde continuó con la llegada del Frente para la Victoria. Los diputados y diputadas bajaron con sus pañuelos al cuello, otros los depositaron en sus bancas. Daniel Filmus, Horacio Pietragalla, Roberto Salvarezza, Vanesa Siley, Mónica Macha, fueron tan solo algunos de los que ya adelantaron su voto por la despenalización.



La encargada de la movida dentro del FpV fue Mayra Mendoza, una de las impulsoras del proyecto de ley, que ya está siendo firmado por las diputadas de la oposición y parte del oficialismo y que será presentado el próximo 6 de marzo en el Congreso.







Entre los legisladores del FpV además hubo sobre las bancas algunas remeras en apoyo a los trabajadores del INTI.



También se pudo ver alineados con la campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito a las dos legisladoras del Movimiento Evita Lucila de Ponti y Araceli Ferreyra y a la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda.



Del lado del oficialismo si bien varios legisladores como Karina Banfi y Brenda Austin, ya adelantaron su posición favorable a la despenalización, solo dos se animaron a llevar sus pañuelos verdes: los radicales Fabio Quetlas y la representante más joven del recinto Josefina Mendoza.



Al hacer mención al tema del aborto durante su discurso, Macri -que días atrás habilitó a sus legisladores a dar el debate legislativo- expresó: "Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos" y agregó: "Por eso vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año".







Desde la oposición, en voz alta le reclamaron una consulta popular, algo que desconcentró por unos instantes al Presidente, que a los segundos retomó el hilo de su discurso.



Otro de los momentos en los que la oposición le retrucó un fragmento de su alocución, fue cuando Macri hizo mención al "alto estándar ético de los funcionarios" y le recordaron el "affaire Triaca".



Al cierre, cuando Macri promediaba sus palabras y encendía a su tropa que ya se paraba para aplaudirlo, desde la oposición aprovecharon para levantar en alto los carteles con los reclamos de las luchas populares y de los despidos que afectan a los trabajadores estatales.