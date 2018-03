Madrid afirma que técnicos porteños habían examinado los vagones de subte con amianto

Los vagones del Metro de Madrid comprados por la ciudad de Buenos Aires que podrían estar contaminados por amianto tuvieron tiempo de ser probados y fueron vendidos "con plenas garantías", afirmó el consejero delegado de la compañía Metro de Madrid, Borja Carabante.



Entre 2011 y 2012, Metro de Madrid vendió al Subterráneo de Buenos Aires 36 coches del modelo 5000 Serie Primera, fabricados por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF) y en 2014 vendió otros 73 coches, en esta ocasión del modelo CAF 6000.



Respecto a los 5000, Carabante dijo que en esos coches el amianto estaba "identificado y encapsulado" y que el proceso de esa transacción está siendo revisado para comprobar que se hizo "con garantías y de manera adecuada".



"A Buenos Aires se le entregaron todas las especificaciones técnicas, los trenes fueron inspeccionados (por técnicos argentinos) durante meses e incluso desde tres años antes de la venta estuvo circulando una unidad en el metro de la capital argentina "para que pudieran certificar que estaba en buen estado", explicó.



El consejero delegado de Metro recordó que en 2000 la ley española prohibió manipular, instalar y vender nuevos elementos con amianto, pero no obligaba a suprimir el material.



"Lo que ha hecho Metro es no manipular el amianto, que está en lugares no accesibles por parte de persona alguna, de manera que no es manipulado y no hay riesgo para nadie", añadió.



La compañía del Metro de Madrid examina, a petición de Argentina, la documentación de la venta de 24 coches al Subterráneo de Buenos Aires en 2011, por si pudiese haber algún "fallo" respecto a contenido de amianto, cuya presencia se descarta en otros 73 coches del modelo 6000 vendidos en 2014.