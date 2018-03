Con las inversiones en el centro en la agenda, Macri recibe a los reyes de Noruega

Mauricio Macri recibirá este martes en la Casa de Gobierno a los reyes de Noruega, Harald y Sonia en busca de concretar un acercamiento económico entre la Argentina y el país escandinavo. Por lo pronto, será la primera visita oficial de un monarca noruego en medio siglo y no llegarán solos ya que los reyes llegarán acompañados por más 60 empresarios de las principales compañías de Noruega.



La llegada de los monarcas noruegos en compañía de una nutrida comitiva de CEO's abre la posibilidad concreta de acercar inversiones noruegas a nuestro país. Por lo pronto, en lo que se refiere al intercambio comercial, el déficit de argentina con el país escandinavo se redujo en un 80% en 2017.



Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que durante el año pasado, el déficit comercial de nuestro país con Noruega alcanzó los u$s 24 millones luego de cerrar en u$s 119 millones en 2016.



Según informó la embajada de Noruega, se trata de una visita exclusiva a nuestro país tras una invitación del Presidente. Durante su permanencia en Buenos Aires, los monarcas escandinavos mantendrán una agenda intensa con el fin para reafirmar la creciente relación entre ambas naciones.



Los monarcas noruegos arribarán al mediodía a la explanada de la calle Rivadavia donde serán recibidos por el director de Ceremonial de la Presidencia, Darío Lucas, y el jefe de la Casa Militar, general Luis Yofré.



De inmediato, se trasladarán hasta el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se llevará a cabo el saludo oficial del presidente Macri y la primera dama a sus majestades, y a continuación mantendrán una reunión privada.



Más tarde, el jefe de Estado agasajará a los visitantes con un almuerzo en el Museo de la Casa Rosada, y a su término habrá mensajes de Macri y del rey Harald. Luego, los cancilleres de Noruega, Ine Eriksen Søreide, y de la Argentina, Jorge Faurie, darán a conocer en el Salón de los Pueblos Originarios una declaración conjunta.