Fintech TuTasa atrae inversores por $ 31 millones en 60 días

En lo que va del a ño, cerca de 1.000 inversores argentinos se han registrado en plataformaTuTasa.com.ar para otorgar créditos a otras personas, obteniendo retornos promedio de 45% anual en pesos. La plataforma recibió 22 mil solicitudes de 12 mil usuarios según las estadísticas en su web, con inversores registrando interés en prestar 31 millones de pesos.



Consultado sobre el rápido crecimiento, Marcelo Barreneche CEO de TuTasa.com.ar comentó "la aceptación de nuestro producto ha superado las expectativas. Esperamos terminar el año con 5000 inversores". En enero pasado Barreneche sugirió que TuTasa proyecta prestar u$s 20 millones en su primer año en Argentina, lo cual posicionaría a la empresa como "la Plataforma Peer to Peer Lending de más rápido crecimiento en Latinoamérica", agregó.



En referencia a las oportunidades de la industria Fintech, el CEO sostuvo en su paso por Buenos Aires que "Argentina tiene mayor ingreso per cápita que Brasil, pero los créditos personales representan 15% del PBI comparado contra 65% de su vecino. Existe un público desatendido que buscamos satisfacer".



La plataforma inglesa TuTasa.com.ar prestó u$s 2 millones en su primer año en Uruguay, y busca extender su oferta a Chile y México. Los inversores pueden prestar en múltiples países, simplemente definiendo monto, plazo y tasa de retorno. Un Fondo de Contingencia, aportado por los deudores, paga a los inversores en caso de incumplimientos. Una sección de estadísticas en tiempo real permite a los inversores visualizar el riesgo y desempeño de los préstamos. Más detalles se pueden encontrar en su sitio web, el cual Barreneche propone "es simple de usar y no se requiere experiencia financiera, lo cual nos hace atractivos para todo público".



TuTasa se posiciona como un producto atractivo para retornos en moneda local. Respecto a los solicitantes, Barreneche aseguró que "obtienen la menor tasa de nuestro mercado" ya que "ordenamos las ofertas de inversores de menor a mayor tasa, es un mercado que se rige por oferta y demanda, sin intermediarios" concluyó.



El registro en TuTasa es online, y la fintech cuenta con atención al cliente vía telefónica, chat y redes sociales.