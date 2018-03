Avanzan caciques gremiales con la renovación de la CGT sin Moyano ni Barrionuevo

Referentes de las diversas corrientes que nuclean a los gremios más numerosos, como los Gordos, Independientes, Energéticos, del Movimiento de Acción Sindical (MASA) y los ultramacristas de Las 62 Organizaciones Peronistas, se reunieron esta tarde reúnen para relanzar la CGT, pero sin la presencia del camionero Hugo Moyano ni del grastronómico Luis Barrionuevo.



Según pudo saber este medio, estos cuatro grupos buscarán normalizar la central con unas elecciones a secretario general previstas para mitad de año. Este fue el segundo encuentro de estos popes gremiales en los dos últimos meses. El objetivo central es aunar coincidencias de la mayor cantidad de dirigentes gremiales para llegar al número de 18 integrantes de la CGT para convocar al consejo directivo. Si logran el número integrantes de la mesa de conducción, el paso siguiente será convocar a un congreso para normalizar la CGT, eligiendo a un nuevo secretariado nacional.



El encuentro se realizó en la sede de la Federación de Sindicatos de la Industria del Gas (Fstigas), que conduce el dirigente Oscar Mangone. Estuvieron Carlos West Ocampo y Héctor Daer (sanidad), Armando Cavalieri (comercio), Rodolfo Daer (alimentación), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Cassia (Supeh), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Juan García (garagistas).



Por el MASA estuvieron Sergio Sasia (ferroviarios), Jorge Omar Viviani (taxistas), Sergio Iadarola (telefónicos), Marcos Castro (ultramar) y Juan Palacios (AAtrac) por el MASA, y los referentes del transporte Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA).



Al término del encuentro, el triunviro Daer dio detalles de lo conversado. "Nos juntamos organizaciones muchas de los cuales están en el Consejo Directivo y de otros sectores que estaban más alejados, y coincidimos en tener una perspectiva de unidad hacia adelante, sostener el actual Consejo hasta que tenga los consensos necesarios para armar uno nuevo, y a partir de ahí transitar todos los problemas del movimiento obrero que son por demás acuciantes para los trabajadores", señaló.



El líder de Sanidad no lamentó la salida del Sindicato de Camioneros de la cúpula de la central obrera. "Es una organización menos que no se va de la CGT, pero deja su lugar en la conducción, hasta ayer tenía la Secretaría Gremial", remarcó Daer.





Uno de los titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid, reiteró que el ciclo del triunvirato que conduce la central obrera "está agotado", pero consideró que "tampoco se puede dar un portazo y mandarse a mudar", en una clara alusión a la decisión del titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, quien retiró a su organización de la central obrera.



"Manifesté en más de una oportunidad mi alineamiento con las posturas de Moyano y estuve en el acto que organizó el 21 de febrero. No reniego de eso. Tampoco hay que olvidar que dije en diciembre que el ciclo de esta conducción está agotado. Pero no nos podemos mandar a mudar, pegar un portazo y tirar la llave por la ventana", señaló Schmid en declaraciones radiales.





Al mismo tiempo, los Moyano reúnen a todos los sectores de La Coordinadora Sinsical, que se lanzó el 21F en el multitudinario acto sobre la 9 de Julio. Según averiguó ámbito.com, representanes de la CGT moyanista, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de Sergio Palazzo, las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli y los movimientos sociales CTEP, Barrios de Pie y CCC discuten el armado de una central opositora al Gobierno nacional.