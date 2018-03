Durante su visita a la Argentina, Lagarde se reunirá con Macri

Curiosamente en el D ía de la Mujer, se conoció que "una mujer fuerte" Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional vendrá a la Argentina la semana que viene en el marco de las reuniones por el G20. En su agenda figura entrevistarse con el presidente Mauricio Macri, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre otros encuentros. También participará de las reuniones de ministros de Economía y directores de Bancos Centrales, reuniones preparatorias a la cumbre presidencial del G20.

El jueves de la semana que viene y coordinado por la cartera de Hacienda conjuntamente con la Universidad Di Tella Lagarde brindará una conferencia acerca de "La Argentina y las perspectivas de la economía global". En tanto, el viernes se producirá el encuentro con el presidente Mauricio Macri que se estima podría llevarse a cabo en la Quinta de Olivos.

De acuerdo a la información del FMI, Lagarde viajara a la Argentina para "entrevistarse con autoridades Argentinas, representantes del sector privado y del mundo académico", también aclara que participará de las reuniones del G20 y que será acompañada por el Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario, David Lipton.

El último titular del FMI que visitó la Argentina fue Dominique Strauss-Kahn, en ocasión de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. En su momento, y a través de un comunicado, el organismo señaló que "La contundente victoria electoral lograda le da a la Presidenta Fernández de Kirchner un mandato para promover el crecimiento y la igualdad social en Argentina, aspiraciones sobre las cuales tuve oportunidad de conversar con ella y sus asesores económicos".

Alla por 2003 supo venir Horst Köhler, eran tiempos donde Néstor Kirchner recién se desempeñaba como presidente y todavía se contaba con préstamos del organismo multilateral.

En esos días Argentina contaba con un acuerdo que vencía y buscaba renovarlo pero fijando otras condiciones más favorables para el país. La discusión era que el FMI buscaba cerrar un acuerdo de largo plazo y el gobierno de Kirchner aspira solo a una prolongación por un breve lapso. Finalmente se arribó a un acuerdo intermedio por el cual se reprogramaron vencimientos por unos 12.500 millones de dólares a lo largo de tres años y el pacto no incluyó algunos pedidos del Fondo acerca de las tarifas públicas (de autorizar aumentos) ni compensación al sistema financiero por la devaluación del 2002. El acuerdo contemplaba alcanzar superávit presupuestario primario de 3% y bajar la inflación, compromiso que fue cumplido por el gobierno argentino.

Sin embargo, en el 2005 y gracias al crecimiento que experimentaba la Argentina, Néstor Kirchner se dio el gusto de cancelar toda la deuda que tenía la Argentina con el FMI, unos 9810 millones de dólares. En esos momentos, el entonces titular del Ministerio de Economía, Roberto Lavagna no estaba de acuerdo con la medida dado que el acuerdo con el Fondo estipulaba condiciones que Argentina había impuesto. Este tema junto con la incipiente corrupción en la obra pública fueron algunos de los factores que determinó la salida Lavagna del gabinete de Kirchner.

En esta oportunidad, la visita de Lagarde no dejará de ser protocolar ya que Argentina no tiene ningún préstamo con el organismo. Más de un especialista sostiene que sería más conveniente tomar deuda del Fondo habida cuenta que las tasas de interés son considerablemente más bajas y que el nivel de exigencia que hoy pone el FMI es bastante laxo y se acuerda con el país.