Sin EEUU, once países firmaron nuevo tratado de Transpacífico

Once países firmaron este jueves en Santiago un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en un fuerte mensaje en favor del libre comercio y en contra de los aires proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Estamos orgullosos de concluir este proceso, enviando un fuerte mensaje a la comunidad internacional de que la apertura de mercados, la integración económica y la cooperación internacional son las mejores herramientas para crear oportunidades económicas y prosperidad", dijo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tras la firma del ambicioso acuerdo.



"Este es un muy buen día para el comercio", celebró por su parte el ministro de Comercio de Australia, Steven Ciobo, mientras que su homólogo de Canadá, François-Philippe Champagne, había asegurado más temprano: "Estamos muy orgullosos (...) de demostrar al mundo que el comercio progresivo es el camino a seguir".



Para el ministro de Comercio de Perú, Eduardo Ferreyros Kuppers, "este gran acuerdo va traer beneficios a los grandes, medianos y pequeños exportadores (...) y bienestar para todos los peruanos".



El tratado, considerado el de mayor envergadura actualmente en curso, fue firmado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



Bautizado ahora como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), se concretó tan solo un año después de que Estados Unidos se retirara del TPP.



Según la Cancillería chilena, el CPTPP crea un mercado de 498 millones de personas que representa cerca del 13% de la economía mundial.



Aunque Estados Unidos dejó el acuerdo hace un año tras una decisión de Donald Trump -en el marco de su política de "América primero"-, el país norteamericano estuvo muy presente en la ceremonia de firma que se llevó a cabo en un hotel de Santiago.



Su salida, que en un comienzo se pensó sería el final del acuerdo, permitió a los demás países llegar a "un lugar mejor del que hubiésemos pensado", dijo el canciller chileno, Heraldo Muñoz, sobre las 20 disposiciones -once de ellas referentes a propiedad intelectual- que quedaron fuera tras el retiro de Estados Unidos.



Las disposiciones habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil, donde se pensaba que harían incrementar el valor de los fármacos y de los productos tecnológicos.



Después de calificarlo como un acuerdo "terrible", la semana pasada la administración de Trump mostró su intención de reintegrarse a este tratado.



Si con Estados Unidos el CPTPP abarcaba el 40% de la economía mundial, la salida del principal socio comercial lo redujo a alrededor del 13%.



Pero cuando entre en vigor -sesenta días después de que sea ratificado por el 50% de los firmantes-, eliminará entre 65% y 100% del universo arancelario de los países miembros.



En la declaración oficial, los países se comprometieron de hacer los mayores esfuerzos para la pronta ratificación del acuerdo en sus respectivos parlamentos.



Concebido por la anterior administración de Barack Obama como contrapeso a la creciente influencia de China, su salida dejó a Estados Unidos en una difícil posición en la región Asia Pacífico.



Su firma va a tener "una consecuencia grande para los Estados Unidos. Es una suerte de suicidio de este país", comentó a la AFP Fernando Estenssoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.



La ausencia de Estados Unidos deja la vía libre a China, el otro gigante del comercio mundial que no participa en este pacto, pero que negocia su propio acuerdo comercial en la región Asia Pacífico con un buen número de países asiáticos, además de Nueva Zelanda, y que también tiene los brazos abiertos para entrar al CPTPP.



Los tres países latinoamericanos del acuerdo -Chile, Perú y México- que ya cuentan con múltiples TLCs con las naciones del Asia Pacífico, incrementarán con este acuerdo aún más sus ventajas comerciales en esos mercados.



Chile, que destina el 17% del total de sus exportaciones a las economías del CPTPP, mejorará especialmente su acceso a Japón, Canadá, Malasia y Vietnam. México y Perú incrementarán por su parte el acceso a países como Vietnam y Malasia.



El CPTPP "establecerá un nuevo estándar para otros acuerdos de integración económica regional, e incluso para futuras negociaciones en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y en la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)", según la cancillería chilena.



En la antesala de la firma del CPTPP, Chile, Canadá y Nueva Zelanda firmaron por su parte sendos acuerdos para asegurar los beneficios de la liberalización del comercio a sus ciudadanos y reforzar los mecanismos de solución de controversia de inversionistas con el Estado.