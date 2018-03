La offshore Noctua Partners reconoció que Caputo era su dueño

El uso de empresas registradas en los llamados paraísos fiscales no es ilegal, siempre y cuando el beneficiario lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside.

Una empresa administradora de fondos radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán informó que el ministro de Finanzas Luis Caputo fue su dueño y accionista "indirecto" hasta pocos días antes de asumir su cargo.



La compañía Noctua Partners comunicó la participación directiva y accionaria del funcionario a la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, en inglés), destacaron los diarios "La Nación" y "Perfil", miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).



La supuesta vinculación entre el actual ministro de Finanzas y la empresa radicada en las islas Caimán ya había sido advertida en noviembre pasado en los "Paradise Papers".



Según "Perfil", Caputo "fue 'dueño indirecto', su 'accionista indirecto', y tuvo 'control' sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario".



Vale recordar que el ministro de Finanzas dijo en diferentes ocasiones que no fue propietario ni accionista de Noctua.



El 11 de febrero pasado los dos diarios habían publicado que Caputo omitió declarar al incorporarse a la función pública su participación en administradoras de fondos radicadas en los llamados paraísos fiscales.



"Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán", indicó ese día "La Nación".



"Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager", explicó Caputo en aquel momento.



"La Nación" indicó hoy que antes de ingresar a la función pública, Noctua ofrecía a sus clientes los servicios de Caputo como "un experto dedicado a tiempo completo a administrar los fondos de inversión" de la compañía.



En febrero pasado el diario "Perfil" resaltó que hasta antes de asumir en el gabinete del presidente, Mauricio Macri, Caputo tuvo "un rol central, como accionista y administrador" de fondos que "incluyeron bonos de la deuda argentina en default".



Ya en la Secretaría de Finanzas, Caputo estuvo a cargo, en 2016, de la negociación con los llamados "fondos buitre" que reclamaban a Argentina el pago total de aquellos bonos de la deuda.