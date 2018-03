Pruebas Aprender: avances en lengua y retrocesos en matemática

Los resultados de 2017 de la evaluación Aprender que este miércoles presentaron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro arrojó que los estudiantes secundarios argentinos mejoraron notoriamente su nivel en lengua al tiempo que retrocedieron en matemática.



En ese sentido, la diferencia de desempeño de los alumnos en ambas asignaturas es alarmante. La evaluación arrojó que el 45,4% de los estudiantes secundarios alcanzó un nivel satisfactorio en lengua, sólo el 27% de los alumnos secundarios llegó a ese mismo nivel en matemática. Peor aún, en el 41,3% de los alumnos evaluados cuenta con conocimientos por debajo del nivel básico de matemática.



De las evaluaciones Aprender participaron 309 mil estudiantes secundarios de quinto y sexto año en 10 mil escuelas de todo el país tanto públicas como privadas, quienes fueron evaluados en lengua y matemática.



En comparación los resultados de la evaluación en 2016, los niveles de conocimientos matemáticos a nivel nacional mantienen valores similares demostrando retrocesos en el desempeño de los alumnos.



Mientras que en la anterior evaluación el 5,2% de los encuestados demostraba un conocimiento avanzado en la materia, en el nuevo relevamiento descendió al 4,2%. Sin embargo, si se compara con las evaluaciones realizadas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) realizado en 2013, el 7,4% de los estudiantes secundarios demostraba tener conocimientos avanzados en matemática.







Las evaluaciones en lengua muestran la contracara de los resultados en matemáticas. De acuerdo con las pruebas Aprender difundidas hoy, el desempeño avanzado de los alumnos creció en 7,7 puntos porcentuales (17,1% en 2017 contra 9,4% en 2016), mientras que el nivel satisfactorio mostró un avance de 1,4 puntos porcentuales.



Las notables mejoras en lengua se demuestran con un significativo descenso en los conocimientos más elementales. En 2016, el 23% de los encuestados demostraba saberes en lengua por debajo del nivel, mientras que en 2017 esa cifra cayó al 17,9%.



En diálogo con la prensa durante la presentación del informe, el ministro de Educación le atribuyó la mejora en lengua a "a la fuerte capacitación que se hizo desde el Instituto de Formación Docente (INFOD) y a "una fuerte reacción del sistema educativo". En ese sentido, el funcionario señaló que "vamos a continuar trabajando con la formación docente y ahora muy fuertemente en matemática".



Respecto al flojo desempeño de los alumnos secundarios en esa asignatura el titular de la cartera educativa anticipó que "estamos evaluando algunas apuestas innovadoras".



Si bien se abstuvo de brindar mayores detalles sobre los pasos a seguir para apuntalar el nivel de los alumnos en matemática, Finocchiaro señaló: "Si hace 30 años que estamos trabajando en un sentido y los resultados no cambian es porque lo que estamos haciendo no está bien".



Por lo pronto, los resultados de las pruebas Aprender revelaron un mejor desempeño de los alumnos de escuelas privadas por sobre los estudiantes de los establecimientos públicos.







En lo que respecta a matemática, mientras que el 49,5% de los estudiantes de escuela pública tiene conocimientos en la materia por debajo del nivel básico, en los alumnos privados cae a 26,7%. Asimismo, sólo el 22,3% de los alumnos de escuelas estatales alcanza los niveles más altos (1,9% avanzado y 20,4% satisfactorio), mientras que los estudiantes de colegios privados llegan al 47% del desempeño más alto en matemática (8,2% avanzado y 38,8% satisfactorio).



Si bien en lengua también existen diferencias en cuanto al desempeño de los alumnos de escuelas estatales y los de establecimientos privados, las mismas no son tan notorias como en matemática. En ese sentido, casi ocho de cada diez alumnos privados alcanzan un nivel de desempeño alto, casi seis de cada diez estudiantes tienen un desempeño entre avanzado y satisfactorio.







En 2017, el nivel de participación de las pruebas alcanzó la media del 66,5% lo que representa una disminución de 5,6 puntos porcentuales respecto a la evaluación anterior. El mayor nivel de participación se registró en Córdoba con el 84,2%, seguida por Misiones (81,9%) y Salta (79,2%).



En el otro extremo quedaron Santa Cruz (30,7%), Neuquén (33,4%) y Río Negro (49%). Por lo pronto, los primeros resultados presentados por las autoridades del Ministerio de Educación sólo se refieren a estadísticas a nivel nacional y se espera que en las próximas semanas se conozca el desglose de los datos jurisdicción por jurisdicción para conocer a fondo las estadísticas.