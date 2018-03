Para Pichetto, hay "sectores duros" dentro del peronismo "que no conciben hacer política" sin Cristina

El titular del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, aseguró que dentro del peronismo "hay sectores duros" que responden a la ex presidenta Cristina de Kirchner y "no conciben hacer política sin ella", al poner en duda que la ex mandataria no compita en las elecciones de 2019.



En una entrevista que publicó el diario La Nación sostuvo además que no creía que "el liderazgo de Cristina logre un PJ competitivo y pueda ganar un ballotage" el año próximo.



En este sentido, pidió construir un peronismo alejado de un "estilo de conducción que se agotó en los 12 años" que fueron gobierno.



Sobre los intentos de su sector de armar un frente sin el kirchnerismo, Pichetto señaló que significa "un punto de inflexión y de ruptura con el pasado, con formas y estilo de conducción en el gobierno que se agotaron en los 12 años" que fueron gobierno.



Consultado sobre si Cristina se abstendrá se competir en las próximas elecciones, respondió: "Me permito dudar de eso. Creo que la ex presidenta siempre tiene una visión ligada muy fuertemente al poder y hay sectores duros que no conciben hacer política sin ella".



"No creo que ese modelo y el liderazgo de la ex presidenta logre un peronismo competitivo, que pueda ganar en el ballotage", consideró.



Además sostuvo que ese alto perfil del kirchnerismo termina beneficiando al gobierno de Mauricio Macri. "La experiencia de las últimas dos elecciones lo demuestra", opinó al respecto.



Para Pichetto "la controversia del Gobierno con la expresidenta, con La Cámpora y el esquema de candidaturas de izquierda en el peronismo no han tenido un resultado positivo".



Remarcó que "por el contrario, hubo un voto ratificando la decisión política para que lo que se había ido en 2015 no tuviera un buen resultado en 2017".



El senador peronista por Río Negro confirmó que su sector se reunirá el 6 de abril en Gualeguaychú, con la presencia de gobernadores, diputados y senadores que buscan reconstruir el partido alejados del modelo kirchnerista.



"Hay mucha gente, hay un espacio muy grande en el medio que no se siente contenido por lo que es el kirchnerismo o La Cámpora", sostuvo.



En ese contexto pidió "hacer un compromiso con la sociedad de renuncia a cualquier modelo intervencionista de corte estatista" y en cambio "abonar un camino de construcción más ligado a un capitalismo moderno y no a marcos cerrados como fueron en los últimos cuatro años el cepo y la no salida del default".



Sin embargo, prefirió no hablar de candidaturas para ese peronismo en construcción.

"Ya llegará el momento, creo que después del Mundial [de fútbol], para perfilar una candidatura", sostuvo.