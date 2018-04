Vidal presentó su plan de reforma judicial

La gobernadora María Eugenia Vidal presentó un paquete de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo en el ámbito de la Justicia y que incluye la modificación de los códigos de Procedimiento Penal; Civil y Comercial, y Laboral, para otorgar mayor celeridad a los procesos judiciales.



Durante una conferencia en la Casa de Gobierno, en La Plata, Vidal manifestó que "aún queda mucho por hacer para tener una Justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y ponga en el centro a la víctima y no al victimario", algo que, dijo, es necesario "como sociedad y como gobierno".







El plan contempla también un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Magistrados que permita acortar los plazos del juicio, apartar rápidamente a quienes no estén cumpliendo correctamente sus funciones, y también evitar que los procesos sean utilizados como una herramienta de presión política a los jueces y fiscales, iniciativa que ya fue girada a Diputados.



Además, propone una modificación en la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, realizando concursos por especialidad y no por ubicación del juzgado.



También se contempla una reforma en el proceso de capacitación ya que jueces y fiscales deberán concurrir primero a la Escuela Judicial, que será obligatoria y tendrá una duración de entre un año y medio y dos años.



"Hace dos años asumimos con el compromiso de cambiar. Pero no hay cambio posible si no llega la Justicia. No podemos tener un Estado que mira a otro lado cuando en el plano judicial siguen pasando cosas injustas, cuando todavía tenemos jueves y fiscales que llegan por influencia política o judicial y no por mérito", describió Vidal.



Sostuvo que no puede el gobierno provincial "mirar para otro lado con causas que tardan años, o si un acusado de abuso está 10 años libres en la casa y puede preguntar siete veces a la Justicia si es culpable o inocente".



Vidal describió que el Ejecutivo pretende que se designe a jueces y fiscales "que estén entre los mejores", por lo que en la iniciativa "se cambia la forma de selección ya que hace 30 años que no llegan los que obtienen mejores puntajes en los exámenes sino lo que tienen vínculos con la política y el Poder Judicial".



"Nosotros queremos que tengan capacitación específica en la Escuela Judicial de un año para poder presentarse en un concurso para una vacante, que luego rindan un examen oral y filmado; y que quienes accedan sean los que les fue mejor en el examen", apuntó.



Añadió que pretenden que la cobertura de vacantes "no sea por región sino por especialización" y dijo que no quieren que "ningún intendente o legislador sienta que tiene influencia".



En cuanto a la remoción de magistrados, especificó que "no es justo que si un juez es acusado y es inocente su jury lleve años", así como tampoco que si es culpable "la sociedad deba seguir conviviendo con él por años", y afirmó: "Necesitamos plazos para tener confianza y tranquilidad".



Entre las iniciativas que la gobernadora enviará a la Legislatura se incluye a la vez un nuevo Código Procesal Penal enfocado en las víctimas de delitos, para que puedan conocer y participar en las decisiones que tome el juez durante todo el proceso, fundamentalmente cuando se otorguen en un juicio abreviado beneficios como salidas transitorias o la libertad condicional.



La reforma también buscará reducir la cantidad de recursos que puede usar un delincuente para no ser encarcelado y, de este modo, se plantea reducir los tiempos de los juicios.

"Actualmente, un abusador de menores puede, por ejemplo, pasar 11 años en libertad recurriendo a mecanismos procesales, pese a ser condenado", graficó.



"La víctima debe ser escuchada no sólo en el juicio, sino también después de que se dio la condena. Hubo muchas libertades asistidas o condicionales que no dieron haberse dado. Proponemos una reforma al Código para que cuando el juez deba decidir sobre estos beneficios de excarcelación, tenga que convocar a la víctima o a su familia o a los abogados querellantes para escuchar esa voz antes de tomar la decisión", expuso Vidal.



En cuanto al procedimiento Civil y Comercial la idea es adaptarlo al nuevo Código de fondo que rige en esa materia, e incorporar un mecanismo de juicio más oral que escrito para que se acorten los plazos de las causas y haya más contacto entre el vecino y el juez, explicó.



El gobierno tiene previsto también generar un mapa judicial interactivo -una aplicación web- que le permitirá a la gente saber cuántas causas tiene cada juzgado y cuántas resuelve, debido a disparidad de tiempos que existen hoy entre los distintos órganos jurisdiccionales.



Además, incluirá la redacción de una nueva ley de procedimiento laboral, por lo que propondrán que cada causa será atendida por un juez, en vez de tribunales de tres jueces, lo que acortará los tiempos de resolución y hará que los juicios sean menos costosos.



La reforma pretende también implementar un Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que es una instancia administrativa previa al juicio, fundamentalmente para resolver rápidamente los casos menores.



Además, en los próximos meses el Ejecutivo bonaerense se avanzará en lo contravencional para actualizar el Código de faltas y crear nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores, como la probation, la prohibición de concurrir a determinados lugares, el trabajo comunitario y la reparación del daño.



El gobierno buscará también reorganizar la estructura del Poder Judicial mediante la presentación de una nueva Ley Orgánica para poder contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia.



"Toda esta reforma fue hecha con la Corte Suprema, la Procuración, el Colegio de Abogados, Asociaciones de Magistrados y legisladores de distintas fuerzas. Es resultado de un diálogo y esperamos que la Legislatura le dé el tratamiento que se merece, la trate en comisiones, convoque a quien haga falta, escuche a las víctimas y le de rápida sanción", finalizó la gobernadora.