Cristina: "El Gobierno ha hecho estallar tarifas, dólar y tasa de interés"

La senadora Cristina Kirchner advirtió que la suba del dólar, de las tarifas y de la tasa de interés "impacta directa y negativamente" sobre los salarios y precios, y denunció que "estamos asistiendo a una de las más brutales transferencias de ingresos, de las grandes mayorías a los sectores concentrados de la economía".



"De los cinco precios más importantes de la economía, el Gobierno ha hecho estallar tres: tarifas, dólar y tasa de interés. Como no podía ser de otra manera, esto impacta directa y negativamente sobre los otros dos: salarios y precios de los bienes", señaló la ex presidenta en su cuenta de la red social Twitter.



Y agregó que, además, todo esto se produce "en un marco de re-endeudamiento externo vertiginoso".



"Estamos asistiendo a una de las más brutales transferencias de ingresos, de las grandes mayorías a los sectores concentrados de la economía, de las que se tenga memoria", completó.



Este miércoles, la ex mandataria se había reunido en el Instituto Patria con trabajadores despedidos del INTI, quienes -

advirtió- "además de haber perdido su trabajo están sufriendo una brutal persecución por parte del Gobierno".