Carrió pidió hacer "inteligencia financiera" a quienes "actúan contra el país con las corridas"

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, aseguró que el pasado jueves hubo "una jugada de último momento por un millón de pesos". "Yo ya investigué todo. Hice la inteligencia financiera, que es lo que hay que empezar a hacer con quiénes actúan a veces contra el país con las corridas", afirmó.



Según su análisis, esa operación en el mercado cambiario disparó la cotización del dólar y apuntó contra un banco que "tiene fondos agropecuarios y trabaja con una sociedad de bolsa de Rosario", al tiempo que señaló que sigue "investigando quién" realizó esa operación, aunque indicó que "pareciera ser que no se trata ser de una cosa grave".



"No es tanta la corrida cuando uno ve lo que pasó en el mundo los días anteriores como consecuencia de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, no fue una cosa dramática. A estas cosas nos tenemos que acostumbrar. Sí hubo una jugada de último momento, media hora antes del cierre, de un millón, porque el dólar a futuro sigue media hora más", sostuvo la ideóloga de Cambiemos.



En diálogo con Radio Mitre, la diputada nacional precisó que la operación cambiaria "fue de un pequeño banco que tiene fondos agropecuarios y trabaja con una sociedad de bolsa en Rosario. Según ellos fue una demanda de un millón de pesos".



"La explicación del banco fue que alguien le pidió por cuenta y orden y se asustó. No me dicen quién, pero yo ya investigué todo, hice la inteligencia financiera de qué es lo que hay que empezar a hacer con quiénes actúan a veces contra el país con las corridas", manifestó la chaqueña.



Y agregó: "Sigo investigando quién le puso ese millón. Pero pareciera ser que no se trata ser de una cosa grave. A veces hay esos movimientos para fijar el dólar de cara al contado con liqui y a la liquidación" de productos agropecuarios.



Ante el alza en la cotización de la divisa norteamericana que puso en alerta al Gobierno y al Mercado Central el pasado jueves, Carrió consideró que esos movimientos son "más bien una especulación sobre el dólar".



De todas maneras, la legisladora remarcó que "un dólar por debajo de 21 pesos funde y termina con toda la industria exportadora" y estimó que "seguramente quedará a 21,50".



"La gente no se tiene que desesperar e ir a comprar el dólar, porque son jugadas especulativas de último momento. Las reservas están muy bien en la Argentina y eso que todavía no entró la (liquidación de la) soja. Hay 60 mil millones de dólares en el Banco Central y todavía no entró toda la liquidación de cereales y soja, que a lo mejor están levantando el precio para liquidar, porque este banco está muy ligado al sector agropecuario", aseveró.



Consultada sobre si considera que es necesario hacer cambios en el Gabinete, la líder de la Coalición Cívica-ARI descartó esa posibilidad y consideró que "la garantía de una mejor economía es institucional".



Finalmente, la diputada nacional se refirió al tema de las tarifas de los servicios públicos y resaltó que "hubo mucha gente de Cambiemos que pedía el cómo" hacer el aumento.



"Hay que acomodar la economía, pero no con ajustes brutales de un día para el otro", subrayó la chaqueña, quien tildó de "infantilismo absoluto" la intención opositora de retrotraer las tarifas.