Este lunes habrá una nueva pulseada entre BCRA vs. mercado por el dólar

Luego de una semana en la que los bruscos movimientos del dólar derivaron en una fuerte suba de la tasa de referencia y un límite a la tenencia de la divisa para los bancos, la expectativa estará puesta este lunes en la respuesta del mercado ante la mano dura del Banco Central y el valor en el que oscilará la moneda.



El viernes, el dólar finalizó la jornada desinflándose 5% respecto al pico del jueves pasado, cuando superó los $ 23. Sin embargo, queda abierto el interrogante sobre qué sucederá con el tipo de cambio luego de la intervención de la entidad que dirige Federico Sturzenegger y los anuncios en Hacienda.



Vale recordar que, frente al alza del dólar, el equipo económico del Gobierno salió con un mensaje en pos de llevar tranquilidad a los mercados, y anunció un endurecimiento de la meta fiscal de déficit primario para 2018, bajándola de -3,2% del PBI a -2,7%.



En este marco, se incrementó por tercera vez en cuatro días la tasa de interés de referencia, llevándola a 40% (+12,75 p.p.), y se redujo la posición global de cambios de los bancos de 30% a 10%, medida que significaría un desarme de casi u$s 2.000 millones, según cálculos estimativos, y la entidad espera con esto desarticular la presión sobre el mercado.



En tanto, en Casa Rosada insisten en que el alza de la divisa no debe ser motivo de preocupación. El propio Nicolás Dujovne dijo en declaraciones a la prensa que se trata de "un tipo de cambio muy competitivo", aunque adelantó que "si en el futuro las monedas de los otros países tienden a apreciarse, al peso le pasará lo mismo".



Si bien Sturzenegger no participó de la conferencia del viernes junto a los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, el BCRA anunció oficialmente que continuará operando con todas sus herramientas de intervención en el mercado de cambios. "Estas operaciones podrán ser concertadas tanto al contado como a término", sostuvo la autoridad monetaria.



El Central advirtió, además, que no dudará en volver a subir el costo del dinero "para garantizar el proceso de desinflación" y con el objetivo de defender su meta de 15% para el corriente año.