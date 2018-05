Cambiemos dice que el acuerdo con el FMI "no requiere aprobación del Congreso"

El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseveró que un acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no requiere ninguna aprobación del Congreso" y agregó: "No tenemos un problema de acné ideológico por discutir con el Fondo".



"En mi opinión, no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la propia Ley de Administración Financiera, que prevé que los organismos multilaterales de los que la Argentina es socio no requieren consentimiento previo del Congreso", afirmó Negri en declaraciones a la prensa antes de ingresar a la Cámara de Diputados, donde hoy se debatirá en el recinto un proyecto opositor para modificar los aumentos de tarifas.



El diputado radical por Córdoba remarcó: "No tenemos un problema de acné ideológico por discutir con el Fondo. La Argentina tiene un recurrente problema, de 50 60 años, que tiene que ver con déficit fiscal, con falta de financiamiento e inflación y hay que recurrir muchas veces afuera".



Negri advirtió que "hay que ver las condiciones, son los primeros pasos (de la negociación con el FMI)" y afirmó que prefiere "ser muy cuidadoso en estas cosas".



Si bien admitió que "hay impaciencia social legítima", señaló que "si estás doce años con todo planchado, de algún lado hay que financiarse para vivir". Además, criticó: "Lo que es difícil de imaginar es que te propongan, para salir de la crisis, las recetas con las que llegaste a la crisis".