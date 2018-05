Piden embargar a Lemus por presunta compra de medicamentos con sobreprecios

Daniel Igolnicov, abogado defensor de los derechos de los niños y denunciante serial de varios casos de corrupción, solicitó a la Justicia federal que embargue los bienes del exministro de Salud de la Nación y la Ciudad, Jorge Lemus, en una investigación por presunta compra de medicamentos con sobreprecios.



En 2010, Lemus tuvo que desistir del sistema de compras centralizadas porque su aplicación dejó a los hospitales desabastecidos. Pero además, porque, como él mismo reconoció durante la presentación del Presupuesto 2001 en la Legislatura porteña, la contratación de la firma Droguería Progen S.A. suponía el pago de sobreprecios. "En reunión de presupuesto, el ministro reconoció que Progen entregaba los medicamentos en cajas de papas fritas y a valores más caros que los de venta en farmacias", recordó tiempo atrás el ex legislador Jorge Selser. Progen se mantiene operativa desde 2003, representa a una veintena de laboratorios y se autodefine como "la primera droguería de productos genéricos del país".



Pero a esa grave acusación se sumaron otras fallas durante su gestión nacional y porteña: la falta de ejecución de programas de prevención y control de enfermedades, el vencimiento de medicamentos no distribuidos, demoras en la compra de insecticidas y reactivos para combatir el Dengue y Zika, faltantes de preservativos y atrasos en el envío de medicamentos a las provincias.



Asimismo, antes de ser reemplazado por Adolfo Rubistein se escucharon acaloradas quejas de dos sociedades científicas por la falta de medicamentos para distintas enfermedades, como el HIV o la tuberculosis. Según esgrimieron cerca del exfuncionario en aquel momento, el Programa Remediar no había sido discontinuado, sino que había cambiado al nombre de Cobertura Universal de Salud Medicamentos, y que su financiamiento ahora ya no dependía de un crédito del BID, sino con dinero del Tesoro Nacional.



"Lemus vino a remplazar al anterior ministro con similares problemas, que llevaron al riesgo de falta de provisión por parte de laboratorios", recordó Igolnicov ante ámbito.com. Según el letrado, durante esa gestión en salud el "gran ganador" fue Farmacity, firma vinculada a Mario Quintana. "Hablamos de millones de pesos y personas, jubilados y pensionados, cautivos de un solo cliente", indicó el abogado.



El motivo de la presentación fue que tras ser rechazado como amicus curiae en el expediente N° 10.920, caratulado DENUNCIADO LEMUS, JORGE Y OTROS S/ averiguación de delito, tampoco pudo saber "si siquiera se ha investigado por presunta corrupción" al exministro.



"Es por ello que no existiendo medida alguna tanto de coerción como de embargo, lo cual haría suponer que existe complicidad del sistema judicial, porque la causa se encuentra sin ninguna medida, apelo a que el Fiscal en turno dictamine medida de embargo sobre los bienes" de Lemus, argumentó Igolnicov en su último escrito ingresado el viernes pasado en mesa de entradas de Comodoro Py.



La obsesión de este abogado es "que se pueda garantizar la recuperación de todo lo que fuera obtenido por sobornos u otra maniobra delictual".



En su pedido, Igolnicov recordó reciente declaraciones públicas de Luis Barrionuevo y Alfonso Prat Gay. "Hablan de la necesidad de 'dejar de robar' por parte de parte del Estado o de encubrir la corrupción mediante el procesal recurso del 'transcurso del tiempo'", indicó el letrado.



"Existiendo serios motivos por el cual la causa no avanza, ya que se busca proteger a los corruptos, solicito a la jurisdicción para que se decrete la medida cautelar, porque existe verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora, o sea el tiempo que tarde en obtener sentencia opera en perjuicios del Estado y se tornaría ilusoria los derechos para recuperar los fondos que son del pueblo", remarcó.