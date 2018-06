Qué gremios adhieren al paro y qué actividades estarán afectadas

En el marco del paro convocado por la CGT para este lunes, no habrá colectivos, trenes, subtes, taxis, vuelos, ni bancos, entre otros servicios que adhieren a la medida de fuerza. Tampoco habrá clases en los colegios bonaerenses, ya que los docentes de Provincia adhieren a la huelga.



A través de Roberto Fernández, titular del gremio, la UTA confirmó la semana pasada que se sumaban a la medida de fuerza. Por su parte, los gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), liderado por el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia, anunciaron que se plegarán al paro.



"Una vez más, coherente y responsable con sus principios y su accionar, y ante la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar a un paro general de actividades por 24 horas, el MASA integrado por todas las organizaciones adheridas a la central obrera, ha resuelto adherir a dicha medida", afirmó la agrupación.



A través de un comunicado, el grupo de sindicatos subrayó: "Hemos venido analizando y evaluando la situación económica, política y social por la que atraviesa el país y el impacto negativo que las políticas emanadas del Gobierno nacional generan sobre los trabajadores, los jubilados, la industria nacional y los sectores más vulnerables".



"En diferentes oportunidades nuestro Movimiento ha expresado su visión y su pensamiento, fijando posición e impulsando propuestas de diferente índole, a sabiendas de la responsabilidad que como representantes de los trabajadores tenemos y de la batalla cultural



El MASA está integrado por los sindicatos Unión Ferroviaria; Peones de Taxi; Luz y Fuerza; Asociación Personal Legislativo; Telefónicos; Farmacia; AATRAC; Tabaco; Capitanes de Ultramar; Municipales; Jefes y Oficiales Navales; Publicidad; Obreros Navales; Tintoreros; Cortadores; UECARA y Casas Particulares, entre otros.



Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que incluye a siete gremios de la actividad y más de 18.000 trabajadores, confirmaron también su adhesión al paro, por lo que el lunes próximo no habrá vuelos. Fuentes gremiales confirmaron que el acatamiento a la huelga general contra la política económica de la administración de Macri afectará a entre 65.000 y 70.000 pasajeros que ya compraron sus pasajes.



Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en tanto, también se sumaron a la huelga y, por lo tanto, no habrá clases en las escuelas de la Provincia.



Por su parte, la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) adhirió y convocó al paro general de 24 horas dispuesto por el consejo directivo de la CGT. Un comunicado del Secretariado General Nacional firmado por el secretario general y el de Prensa, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, ratificó que no habrá bancos y exigió "un urgente cambio de la política económica".