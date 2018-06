Actualización del Mapa del Delito de la Ciudad: hubo bajas en homicidios y robos

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño presentó este jueves la actualización del Mapa del Delito de la Ciudad, con el agregado del segundo semestre de 2017, y que arrojó sensibles bajas en homicidios y robos respecto de 2016.



El ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, remarcó que "uno de los delitos de mayor impacto son los homicidios, detectándose una baja superior al 2% en el período 2016/2017".



Además, detalló que los delitos de "acción contra la propiedad, también han bajado sensiblemente, en este caso un 4% en los robos".



El titular de Seguridad porteña explicó que cuando se analizan los delitos, se examina si éste tiene algún parámetro de distribución geográfica, en el caso de homicidios y robos violentos "no hay ninguna situación de relevancia entre un barrio y otro que nos permitan hacer un abordaje distinto en términos sistémicos".



Por otra parte, resaltó que en el caso de los homicidios "se producen en los barrios de emergencias, más allá de que está bajando".



Al ser consultado sobre el robo automotor el ministro indicó que se están tomando medidas al respecto.



"La primera es el control de la chapa patente, todo el tiempo, lo que llamamos el Anillo Digital, en el momento que salta la alerta en el Centro de Monitoreo se despliega la policía y se consulta el juez para que se produzcan las detenciones", cerró Ocampo.



La actualización del Mapa del delito se lleva a cabo cada seis meses y forma parte de Sistema Integral de Seguridad Pública, siendo uno de los parámetros más importantes para la aplicación del mismo.



Homicidio doloso, junio 2017 por barrio





Del evento participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



Bullrich resaltó la utilidad del mapa "para establecer las políticas de seguridad y cuidar mejor a la gente" y señaló que "para estar en los lugares donde más problemas hay, las estadísticas y el Mapa del Delito sirve y muchísimo".



La ministra destacó además el trabajo conjunto gracias al cual "la Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde se ha mejorado, logrando mejores estadísticas para su gente".



Por su parte, Rodríguez Larreta afirmó: "Cuesta creer que no tuviéramos información cuando nos preguntaban si subió o bajó el delito respecto al pasado, era difícil saberlo ya que no había datos".



Asimismo, resaltó la creación del Mapa del Delito por el cual se tiene "un sistema de información que es importante para definir la política de seguridad, para establecer el despliegue de los policías en la calle y de los patrulleros" siendo además "público y actualizado cada seis meses".



"Es importante que los ciudadanos denuncien, porque en definitiva es el mapa de delitos denunciados", finalizó Larreta.



De la presentación también participaron el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli; y el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro.



El Mapa del Delito se puede visualizar on line ingresando a: mapa.seguridadciudad.gob.ar.