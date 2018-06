Macri recibe al campo y espera gesto para frenar la sangría de dólares

El próximo martes, en principio sobre el mediodía, el presidente Mauricio Macri recibirá a la Mesa de Enlace del sector agropecuario, en un contexto signado por el rumor de cambios en el esquema de reducción de las retenciones a las exportaciones de soja. Pese a las reiteradas desmentidas por parte del Gobierno en cuanto a que "la rebaja no se toca", en medios de la Casa Rosada y tal como anticipó ámbito.com , no se descarta que como resultado final del encuentro, termine suspendiéndose momentáneamente la baja de este tributo.



En la actualidad las ventas externas de soja tributan 27% y cuentan con un régimen de reducción mensual de 0,5%. El propio Macri señaló en declaraciones recientes en Tandil a un productor agropecuario, que no estaban contemplados cambios. Lo mismo dijeron referentes clave del Gobierno, como la diputada Elisa Carrió y el ministro de Agroindustria, Luis Echevehere.



Macri personalmente está convencido de las medidas que tomó en su momento, como la eliminación de las retenciones o la baja en los subsidios para el sector energético. Pero, "la necesidad tiene cara de hereje". Por esta razón el presidente en su momento avaló el pedido que le hiciera el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, a las petroleras de suspender las subas en los combustibles, demanda que las empresas aceptaron. Es más, en los pasillos de la Casa Rosada se comenta que el nuevo ministro del área, Javier Iguacel podría plantear un mayor gradualismo en la suba de las tarifas y dejar sin efecto la liberación del precio de las naftas.



En este mismo sentido de "poner el hombro" un sector del Gobierno impulsa que las entidades agropecuarias ofrezcan suspender, por ejemplo por algunos meses, el cronograma de rebaja que se aplica para las retenciones de la soja. Al parecer, no prosperaría la iniciativa que habría llevado adelante el ministro Nicolás Dujovne en cuanto a aplicar impuestos a las exportaciones de trigo y maíz porque Echevehere habría demostrado en el Gabinete Nacional como se incrementó la producción de estos cultivos a partir de la eliminación de los gravámenes.



En el Gobierno cayeron muy mal las declaraciones del titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, quien demandó al ministro Dujovne "que traiga la plata de afuera en vez de hablar del campo". En el entorno presidencial se comenta que Macri siente "ingratitud" por parte del sector empresario porque ni bien se hizo cargo de la presidencia asumió el costo político de eliminar buena parte de las retenciones y "ahora que la situación es difícil no encontramos una actitud de colaboración por parte de la dirigencia".



Peor aún, en el Gabinete se comentaba que con estas declaraciones, al titular de CRA "le salió el tiro por la culata" ya que fortaleció al ala del gobierno proclive a mantener las retenciones en contra de Echevehere que trata a capa y espada de favorecer al campo. Y, comentan, "no tuvo mejor idea que pegarle a 'Nico' (Nicolás Dujove) uno de los ministros que Macri más escucha en este momento".



"Si bien cualquier actividad, incluyendo la agropecuaria, necesita previsibilidad, no es menos cierto que este Gobierno tomó medidas a favor de los sectores productivos, como fue la reforma tributaria, y ahora deberían tratar de apuntalar un modelo que los favorece", sostienen en la Casa Rosada.