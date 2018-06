Filmus: "Vamos a acompañar a Agustín Rossi para que sea presidente"

El diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus anunció este sábado su respaldo al jefe de ese espacio en la Cámara baja, Agustín Rossi, "para que sea presidente" pero pidió "una gran PASO entre los distintos sectores de la oposición".



"Vamos a acompañar a Agustín Rossi para que sea presidente porque tenemos la misma mirada para el futuro y es el que está en mejores condiciones para llevar adelante la candidatura", afirmó Filmus al referirse a las perspectivas electorales del kirchnerismo.



En esa línea, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires consideró que de todos modos "tendría que haber una gran PASO entre los distintos sectores de la oposición que puedan llegar a un acuerdo programático".



"Si no nos ponemos de acuerdo en un programa común hacia adelante, no puede haber acuerdos. Tenemos que ampliar los derechos de todos y todas", agregó el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.



Filmus se refirió además al acuerdo con el FMI e insistió con que "debe pasar por el Congreso porque excede los límites de endeudamiento del Presupuesto y compromete el futuro del país para siempre".



"Nosotros vamos a insistir en cada sesión que tengamos para que el acuerdo se debata en el congreso. No se puede endeudar al país si no se aprueba en la Cámara", afirmó el diputado.



En este sentido, cuestionó a sus pares que no dieron quórum cuando el kirchnerismo quiso forzar el tratamiento el tema en el recinto: "No quiero pensar que son cómplices".