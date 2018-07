Colegios privados porteños aumentan 6% y no descartan nueva suba en agosto

Los aranceles de los colegios privados porteños aumentarán un 6% tras autorizarse la suba mediante una comisión formada por autoridades del Gobierno de la Ciudad y asociaciones del sector. El incremento se firmó con fecha 1º de junio y estiman que el cobro retroactivo será en cuotas. En tanto, no descartan nuevos aumentos en agosto, si la paritaria docente porteña sufre alguna modificación.



Así lo aseguró a ámbito.com Norberto Baloira, secretario ejecutivo de COORDIEP (Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina). "En Capital se acaba de establecer un 6% de aumento, es lo único que está autorizado", afirmó.



La paritaria docente porteña cerró en un 15% en tres tramos: 8% en marzo, 4% en agosto (que la administración porteña acaba de adelantar) y 3% en octubre, y una cláusula de revisión en septiembre. Por esto mismo, Baloira aclaró que "se habló de que en agosto habría una nueva reunión, por si hubiera una modificación".



Respecto a posibles futuros incrementos, "primero hay que saber si hay aumento docente, el aumento será en función de eso", dijo. En ese sentido, aseguró que "si se da, sería el último aumento del año".



En cuanto a las posibles consecuencias del incremento de la cuota, el secretario mencionó que hasta el momento no se registran pedidos de pase por cuestiones económicas entre los alumnos de los colegios privados porteños: "No estamos encontrándonos con bajas en la matrícula, por el contrario, en los últimos años ésta ha ido creciendo en Capital". Sin embargo, detalló que "en algunos casos hay un pequeño aumento de la morosidad".



Por otra parte, un nuevo fenómeno que atraviesa a las instituciones de enseñanza privada tiene que ver con el incremento de las tarifas de los servicios, más allá del sueldo de los maestros. "El problema más grande que tienen los colegios ya no es el salario docente, son la luz, el agua, todas las tarifas. Todo eso no se puede trasladar a los aranceles de ninguna manera", finalizó Baloira.