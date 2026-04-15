Jornada de protesta en la UBA: clases públicas y servicios de salud gratuitos en reclamo por mayor presupuesto + Seguir en









Docentes, no docentes, investigadores y estudiantes realizan un paro a la japonesa con el objetivo de exponer el impacto del ajuste en el funcionamiento cotidiano de la universidad.

Jornada de protesta en la UBA. Prensa

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este miércoles un paro con actividades académicas y servicios abiertos a la comunidad, en reclamo al Gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.

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Esta medida de protesta, que busca visibilizar el conflicto sin interrumpir la actividad, es conocida como paro "a la japonesa". La misma se desarrolla en distintas sedes, con epicentro en Plaza Houssay y la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde hay clases públicas, muestras y atención gratuita en salud.

Pese a ser una jornada atravesada por la lluvia y el mal tiempo, las personas hicieron largas filas desde temprano. En algunos casos, esperaron varias horas para ser atendidas en consultorios de odontología y veterinaria, dos de los servicios más demandados del día.

uba-en-accion-1 Docentes, no docentes, investigadores y estudiantes realizan un paro a la japonesa con el objetivo de exponer el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento cotidiano de la universidad. La protesta, que se sostiene durante 24 horas con una agenda de reclamos con continuidad de tareas, forma parte de una convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional y se replica en otras universidades del país.

Clases públicas y atención gratuita en salud Las actividades de la jornada incluyeron clases magistrales abiertas, talleres y muestras científicas, además de asesoramiento legal y económico gratuito. También atención en distintas especialidades médicas, como clínica, oftalmología y odontología, además de servicios veterinarios.

Bajo la consigna “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, docentes, no docentes, investigadores y estudiantes buscan sintetizar la situación crítica del sistema universitario, en la que se denuncia una “asfixiante situación de atraso salarial” sumada al “desfinanciamiento universitario” por parte del Gobierno nacional. clases-publicas-uba-plaza-mayo-10-04-26 Las actividades de la jornada incluyeron clases magistrales abiertas, talleres y muestras científicas, además de asesoramiento legal y económico gratuito. De esta forma, el objetivo de la medida es exponer el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento cotidiano de la universidad. En esa línea, remarcaron que la iniciativa apunta a mostrar el vínculo entre la universidad pública y la sociedad, con servicios que habitualmente tienen alta demanda y que en este contexto funcionan como eje del reclamo. El reclamo se apoya además en un fallo judicial que ordena la recomposición salarial y la actualización del financiamiento, un punto que las autoridades universitarias consideran incumplido.