El gobierno confirmó el aumento para las jubilaciones en mayo 2026 + Seguir en









Conocé los nuevos montos actualizados para los jubilados que cobren sus haberes durante el quinto mes del año.

ANSES anunció un nuevo aumento de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 3,4% para las jubilaciones y pensiones a partir de mayo de 2026, en línea con la inflación registrada en marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este ajuste eleva los haberes y mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. La medida busca compensar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables, aunque el refuerzo no forma parte del haber jubilatorio permanente.

Jubilados Imagen: Freepik Monto de la jubilación mínima en mayo 2026 Con el aumento del 3,4%, la jubilación mínima pasará de $380.319,31 en abril a $393.250,17 en mayo. Sin embargo, al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total que recibirán los jubilados del escalafón más bajo alcanzará los $463.250,17. Este monto representa un alivio para más de 4,5 millones de beneficiarios, entre jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas, que dependen de este refuerzo para afrontar el costo de vida.

El bono de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024 y su continuidad se define mes a mes mediante decretos oficiales. Su objetivo es proteger el poder adquisitivo de los sectores más afectados por la inflación, aunque su valor real se ha visto afectado por la suba constante de precios en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Monto de la jubilación máxima en mayo Jubilados Córdoba Imagen: Freepik La jubilación máxima también se ajusta según el mismo índice inflacionario. En abril de 2026, este haber se ubica cerca de los $2.559.000, y con el aumento del 3,4%, superará los $2.645.000 en mayo.

Este grupo de beneficiarios no accede al bono de $70.000, ya que el refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional. Quiénes cobran bono de $70.000 Jubilados de Santa Fe Imagen: Freepik El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobran el haber mínimo o montos cercanos a ese piso.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En mayo, la PUAM ascenderá a $314.600,13 , y con el bono, el ingreso total será de $384.600,13 .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Estas prestaciones se ubican en el 70% del haber mínimo, por lo que, con el bono, el ingreso total superará los $345.000. El refuerzo no requiere trámite adicional y se deposita automáticamente junto con el haber jubilatorio, según el calendario de pagos de ANSES. Su continuidad depende de decisiones gubernamentales mensuales, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a las novedades oficiales. jubilados anses.jpg Depositphotos El aumento de mayo 2026 reafirma el esquema de actualización mensual por inflación, pero el congelamiento del bono de $70.000 desde 2024 limita su impacto real en el poder adquisitivo. Mientras los haberes base se ajustan, el refuerzo pierde valor frente a la suba de precios, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad a futuro. Para consultar los montos actualizados y el calendario de pagos, los jubilados y pensionados pueden ingresar a www.anses.gob.ar o comunicarse al 130 de ANSES.

Temas ANSES