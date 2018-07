Aborto: luego de que la CGT advirtiera por costo de las prácticas, mujeres harán "pañuelazo" en Azopardo

Militantes a favor de la legalización del aborto realizarán un "pañuelazo" el próximo martes frente a la Confederación General del Trabajo (CGT), para rechazar la postura que se le atribuye a la central sobre que "las obras sociales no pueden costear los abortos".



La protesta, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tendrá lugar el martes 10 a las 12 frente a la sede de la CGT ubicada en Azopardo 802.



En ese marco, se le presentará a las autoridades de la central una "solicitud de reunión", para que explique su postura sobre el tema, luego de que trascendiera que consideraba que las obras sociales de los sindicatos no pueden hacerse cargo de los aborto.



Vale recordar que el Ministerio de Salud negó que el titular de la cartera, Adolfo Rubinstein, tenga programada una reunión en breve con representantes de la CGT para analizar cómo se financiaría la práctica de los abortos que recaigan en las obras sociales gremiales, si es que se sanciona en el Congreso la ley de interrupción voluntaria de embarazos.



"No está prevista ninguna reunión del ministro con la CGT para la próxima semana", sostuvieron fuentes de la cartera sanitaria a la agencia NA.



La CGT emitió un comunicado el jueves de la semana pasada en el que aclaró que "no manifestará una posición institucional" sobre el aborto "por el debido respeto que merecen las convicciones personales", pero sí recordó que la central "viene gestionando y alertando al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Trabajo y de Salud sobre el impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales".



Y advirtió sobre "los altísimos costos que generan algunos fallos judiciales que obligan a las instituciones a cumplir con procedimientos experimentales, lo cuales motivaron la necesidad de creación de la AGNET (Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud)".



Si el proyecto es aprobado, el aborto formará parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las obras sociales no podrán negar su práctica.



No obstante, la iniciativa que despenaliza el aborto aún tiene que pasar por las comisiones del Senado y tratarse en el recinto, algo previsto para agosto, e incluso no se descarta que se estire un poco más su posible aprobación si es que la Cámara alta introduce cambios y haga retornar el proyecto a Diputados.