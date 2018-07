Dietrich: "Argentina es unos de los países más caros para transportar bienes en nuestro país"

El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, participó del Ciclo de Conferencias "Cómo Pienso a la Argentina", organizado por el Rotary Club de Buenos Aires con la coordinación de Clara Mariño.





El funcionario destacó tres casos de éxito del Plan Nacional de Transporte que van a tener impacto en la vida de millones de argentinos. En primer lugar las inversiones sostenidas en infraestructura; la transparencia, es decir un estado que no cambia las reglas del juego; austeridad, ya que venimos cuidando lo que tenemos; y la generación de 80.000 puestos de empleo en 2018 brindando nuevas oportunidades en cada rincón del país.





El primer caso de éxito es la escalabilidad y los bitrenes, el segundo son los trenes de carga y el tercero es el aeropuerto El Palomar dentro de la revolución de los aviones.





En cuanto al primer caso, Dietrich destacó que "Argentina es unos de los países más caros para transportar bienes en nuestro país. La diferencia que tenemos con países cercanos se ha achicado, pero nuestro flete es el más caro. Esto genera un impacto en la economía, porque nuestros productos son más caros cuando los vamos a consumir acá y porque no somos competitivos para exportar nuestros productos".











El ministro mencionó tres medidas para solucionar esta situación. La primera es infraestructura: autopistas y rutas seguras; la segunda son los temas normativos de burocracia: escalabilidad y bitrenes; y la tercera es generar espacios de diálogo con los distintos sectores para encontrar soluciones. "En un período de 4 o 5 años vamos a duplicar el número de autopistas en argentina, haciendo lo mismo que en 65 años", advirtió.





También se refirió a los trenes de carga. "El record histórico de toda la carga de trenes en la Argentina fue en el año 1938 con 41 millones de toneladas. En el 2015 transportamos menos de la mitad, 18.5 millones de toneladas. Argentina es el segundo país en cantidad de kilómetros de vía de tren en relación al producto bruto, fuimos un país rico, se hizo toda esta infraestructura hace 100 años pero hoy no transportamos carga porque están rotas las vías".





En cuanto a la avión, el ministro explicó que "han crecido un 100% la cantidad de viajes de argentinos entre ciudades del interior del país, lo mismo cuando un extranjero quería volar por otras provincias. En Argentina había aproximadamente 100 aviones en 2015, y el año que viene vamos a tener 156 aviones, lo cual genera más empleo, más pilotos, más tripulantes de cabina, más mecánicos y personal de aeropuerto. Es una gran inversión de empresas nacionales y extranjeras que están apostando al país".





El Ministro destacó que al permitir el ingreso de nuevas compañías, se generó la necesidad de hacer un aeropuerto Low Cost "en 3 meses preparamos al primer aeropuerto Low Cost de Sudamérica en El Palomar, ya que tiene acceso ferroviario: el 30% de los pasajeros que van al Palomar a tomarse el avión va en tren".





Ante la pregunta una pregunta sobre cómo van a impactar las reducciones presupuestarias del Gobierno en los planes, Dietrich resaltó que "algún impacto vamos a tener por las restricciones y es importante también que la clase dirigente termine de comprender que no es gratis votar una ley de las tarifas como se votó, eso genera desconfianza y con desconfianza hay menos acceso al crédito. La baja en los créditos significa en muchos casos menos obras y eso menos trabajo. Como tenemos un presidente totalmente comprometido con esto que son transformaciones profundas, el año que viene vamos a tener más obras públicas que éste año".