Triaca: "Tienen que pagar, no hay espacio para la impunidad"

"Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante", aseveró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al justificar hoy la millonaria multa que le aplicó al gremio de Camioneros y que desató la furia del clan Moyano.



En declaraciones a radio Mitre, Triaca sostuvo que "camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento". "Tienen que pagar, no hay espacio para la impunidad", remató.



Ayer se conoció que el Ministerio de Trabajo aplicó una multa de más de $ 800 millones contra la Federación Nacional de Camioneros, que lidera Moyano, por considerar que incumplió una conciliación obligatoria en diciembre pasado.



Tras esa medida, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que el gremio se declaró "en estado de alerta y movilización". "No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos", enfatizó Triaca.



El ministro señaló que Camioneros "tiene que pagar la multa y después recurrirla". "Muchos se envuelven en banderas ideológicas y no están preocupados por la realidad de los trabajadores", se quejó Triaca.



La sanción causó además la ira del jefe del clan, Hugo Moyano, quien fustigó al Gobierno, al que calificó de "gorila" y "antiobrero".