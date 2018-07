Broda: "Macri no va a tener mejores indicadores que los terribles cuatro años de Cristina"

El economista Miguel Ángel Broda consideró que el presidente Mauricio Macri "subestimó la política macreeconómica" y fue "extraordinariamente optimista", lo cual, dijo, le da "chances al populismo de volver" en 2019.



"Cuando termine el mandato, Macri no va a tener mejores indicadores que los cuatro años terribles del segundo período de Cristina Kirchner", vaticinó Broda.



Además, el economista dijo al canal A24 que Macri "subestimó la política macroeconómica, que es terriblemente vengativa. Usted puede hacer el mejor hotel, tener el agua más cristalina, pero viene un tsunami y pasa todo por encima".



No obstante, resaltó que el Gobierno logró avanzar "muchísimo en cuestiones que nos hacían raros y excepcionales. Íbamos a ser como Irán y Venezuela, pero ahora tratamos de integrarnos al mundo y salimos del default".



"El mundo le ha dado un cheque increíble al Presidente, porque los avances del populismo en el mundo son enormes y Macri le ganó a un populismo enorme", añadió.



A su criterio, "es tan grande la ventaja de ir a una economía pro-mercado, que yo diría que en eso (el Gobierno) no me decepcionó, pero en la política macroeconómica, sí".



El economista advirtió que, frente a este panorama, "las expectativas de que volvamos a caer en el peronismo serían devastadoras para el financiamiento que Argentina necesita".



"Macri fue extraordinariamente optimista y hoy tenemos que Cristina Kirchner sube en las encuestas. ¿Hay algo más triste para salir de la decadencia? No creo. Hoy tiene chances de volver el anticrecimiento económico, no integrarnos al mundo y no ser país normal".



Por último, Broda admitió que hay mucha gente "decepcionada de un Presidente que nos iba a poner en la salida de la decadencia".