Moyano volvió a cruzar al Gobierno y dijo que se "acelera" el fin del mandato de Macri

El enfrentamiento entre Mauricio Macri y los Moyano sumó otra escalada. En conferencia de prensa, el líder del sindicato de camioneros anunció que no pagará la millonaria multa que le aplicó el Gobierno por no respetar la conciliación obligatoria y criticó las medidas que aplica Cambiemos contra los trabajadores. "Son ellos los que aceleran el fin del mandato", expresó.



La posición de Hugo y Pablo Moyano ya fue anticipada por este medio semanas atrás. "El kircherismo se equivoca al decir 'Hay 2019', la disputa es ahora", dijo a ámbito.com un organizador de la Multisectorial 21F, que animan los dos camioneros y otros gremialistas opositores. Hoy Hugo Moyano lo dijo públicamente, luego de amenazar con otra huelga nacional por la sanción de $ 809 millones que dictó el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca



"(Si habrá paro) depende del Gobierno. Está todo dentro de la pelea, dentro de la declaración de estado de alerta y movilización. Estamos en comunicación permanente (con las seccionales del interior). Si el Gobierno sigue insistiendo con estas amenazas va a llegar un momento en que decimos basta. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando se quejan de una movilización, cuando algunos (funcionarios) se quejan de los que dicen que no van a llegar al fin del mandato, son ellos los que hacen que las cosas ocurran. Las medidas que toman siempre son contra los laburantes, el trabajador, el jubilado y todo lo que tenga que ver con la relación laboral, ellos son los que aceleran los tiempos", enfatizó Moyano ante la prensa.



"No nos van a doblegar con las denuncias. Señor Presidente, no nos van a doblegar. Han dicho y hecho tantos disparatadas, que ya no tiene sentido", sostuvo durante la conferencia realizada en el Hotel Intersur, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.



Según Moyano, la pelea con Macri tiene al menos dos motivos. "Para tenernos de enemigos número 1 a nosotros es porque no pudieron llevar adelante la reforma laboral, que trae como consecuencia la esclavitud de los trabajadores y le sacan todos los derechos que tienen. Los primero que gritamos que no se trate en el Congreso fueron los camioneros. Y lo segundo es romper el techo paritario del 15%. Claro que nos tienen de enemigos: frenamos la ley y evitamos que haya sueldos de miseria", subrayó el cacique cegetista.



El secretario general de Sichoca destacó el respaldo de la CGT por la multa. "No vamos a hacer un solo centímetro hacia atrás. La semana pasada hablé con (Juan Carlos) Schmid, están convencidos que es el comienzo y que van por todo. No es Camioneros, quieren llevar a la esclavitud a todo el movimiento obrero. Vamos a hacer todo lo posible por dar una mano desde camioneros a los trabajadores despedidos", alertó.



Moyano consideró que "no hay ningún motivo para la intervención" de Sichoca, remarcó que fue "denunciaron por todos lados y nunca salió nada" y reiteró que "no tiene miedo" de ir preso. "Si quieren meternos en cana, que nos metan, pero no nos van a doblegar, porque la dignidad tiene mucha más fuerza que el problema que pueda existir", manifestó.



Por otra parte, criticó al ministro Triaca, quien aseguró que con esta administración "no hay impunidad para nadie", en referencia a que no hay sindicalistas con protección política y que Camioneros debe abonar la sanción. "Recuerdo cuando maltrataba a otro ser humano que trabajaba en su casa. Si (Triaca) tuviera un poco de dignidad se tuviera que haber ido. Lo que hizo con la chica que tenía de empleada era vergonzoso y cree que tiene autoridad para imponernos una multa", sostuvo al repasar el escándalo del ministro con Sandra Heredia.



En otro tramo de la conferencia, fustigó al Gobierno por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La bomba era anunciar la multa en presencia de la primera ministra de la Argentina (por Christine Lagarde), la señora del Fondo Monetario Internacional, pero era una bomba de humo. Nosotros no nos doblegamos. Si nos sacan esa plata, nos cortan la obra social y ahí si le llevamos a todos los enfermos a Olivos y al Ministerio de Trabajo. A Washington no, porque es muy lejos", señaló con ironía.



En esa línea, Moyano dijo que este Gobierno "no tiene autoridad para nada" y lo calificó de sumiso. "No es un cogobierno, el Presidente (Macri) es un instrumento del poder dominante, hace lo que le dice el Fondo Monetario".



"Espero que no haya otra Banelco con el acuerdo del FMI, que no se llevan la plata afuera. El ministro de Hacienda o de Economía tiene la plata afuera, es vergonzoso. Ahora vino la primera ministra y se reúne con ellos. En vez de estar con el laburante, se van a reunir con esta señora. Menos bonito dijeron cualquier cosa, lo que no van a decir es que somos traidores de los trabajadores", sentenció.