Tractorazo y "abrazo" de productores a Agroindustria para reclamar mejoras para el campo

Productores rurales, campesinos y agricultores familiares se movilizan al Ministerio de Agroindustria para reclamar mejoras y políticas para el sector y para exigir que no se elimine el Monotributo Social Agropecuario (MSA).



Decenas de organizaciones del campo expresaron la "crítica situación" productiva, económica y financiera que atraviesa el sector. "Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del Gobierno nacional, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros", denunciaron.



Enrolados en la Federación Agraria Argentina (FAA), la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino y Agrupación Grito de Alcorta, entre otroas, reclaman una "inmediata audiencia con el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.



En diálogo con ámbito.com, el presidente de la FAA, Omar Príncipe, denunció que en esta situación los productores "nos fundimos y el argentino cada vez paga más caro los alimentos".



Además, piden la continuidad indeterminada del Monotributo Social Agropecuario, de titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares y la "urgente implementación de medidas", como las "tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil; créditos blandos a tasa subsidiada; subsidios a los insumos utilizados en la producción; implementación plena de la Ley de Emergencia Social".



Los pequeños chacareros exigen que el Estado "garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas" y reclaman la inmediata reglamentación, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014.



Por otra parte, incluyeron en su extenso petitorio un aumento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura Familiar; la reincorporación de los trabajadores despedidos del Ministerio y el Senasa.



El recorrido del tractorazo comenzó en el Parque Lezama y culminó frente a la puerta del Ministerio, que conduce Etchevehere. El ministro dijo que "no entiende" las razones de la protesta.