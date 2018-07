El presidente de la Convención Radical rechazó el decreto sobre las FFAA

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, advirtió este sábado que su partido "no es parte de la coalición de Gobierno" y se quejó por tener que acompañar propuestas "contrarias a nuestro ideario", como la modificación de la doctrina de las Fuerzas Armadas.



"Exijo que este decreto no se aplique hasta que se abra una discusión con todas las condiciones de serenidad y capacidad de reflexión", exhortó en diálogo con Radio Estación Sur FM91.7.



"Un tema de tanta trascendencia como son las Fuerzas Armadas no pueden ser motivo de un decreto inconsulto salido de un día para el otro de la Casa Rosada sin debate previo. Es un tema demasiado importante como para obviar a todos los partidos institucionalmente más representativos con y sin participación parlamentaria", expresó.



Para el dirigente radical, "es preciso definir el rol que tienen que ocupar las Fuerzas Armadas en nuestros país, en el tiempo en el que vivimos, pero esto no puede ser motivo de una decisión unilateral del Presidente de la República y del Ministro de Defensa. Esto debe ser motivo de un debate profundo, sereno, tranquilo y largo por la trascendencia que tiene".



"Acá en la Argentina han pasado cosas muy graves con participación de las Fuerzas Armadas y con decisión política de la conducción de las Fuerzas Armadas. Yo no quiero involucrar a todos los integrantes, pero sí a su conducción durante la Dictadura. Esa participación fue muy nefasta para el país y enhebró el período más oscuro de la historia argentina. Estamos todos muy sensibilizados con ese tema y hay que tener mucho cuidado, mucha cautela para tratar esta cuestión", subrayó.



En tanto, Sappia especificó que la UCR "es una asociada a la coalición Cambiemos pero no es parte, porque los que son parte de algo toman participación, opinan, intervienen en las decisiones, resuelven algo y el radicalismo no tiene nada que ver con eso".



"El radicalismo ha sido integrante de la coalición electoral y de la coalición parlamentaria, pero no ha sido integrante de la coalición del Gobierno, no hay participación radical en el Gobierno. No hay cogobierno, y este es un tema que yo he venido reclamando desde que me hice cargo de la presidencia de la Convención, que es la falta de participación y de protagonismo del radicalismo en Cambiemos", añadió.



En este sentido, Sappia reclamó que desde el partido radical "estamos acompañando propuestas que son contrarias a nuestro ideario, como el rol de las Fuerzas Armadas, como la adhesión al Fondo Monetario Internacional (SIC), como la propuesta de reforma laboral, como el decreto de la baja de las asignaciones familiares en el norte y en el sur, esas cosas no tienen nada que ver con el radicalismo".



"O rehacemos esto o hacemos un programa en común o yo me voy. Yo me voy porque no quiero estar en donde no me quieren", advirtió, al tiempo que consideró que "para mí si no hacemos un programa en común, Cambiemos no tiene futuro, al menos con participación radical".