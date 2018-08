Cuáles fueron las industrias más castigadas y qué esperan los empresarios para el tercer trimestre

La producción industrial sufrió el mayor retroceso en la era Macri, al desplomarse un 8,1% en junio con relación a igual mes de 2017, según datos del INDEC.



El dato, peor al calculado por privados, fue el resultado de fuertes caídas en sectores, como refinación del petróleo (-19,9%), automotriz (-11,8%), caucho y plástico (-11,1%), metalmecánica (-10,9), t extil (-10,8%), sustancias y productos químicos (-10,0%), y tabaco (-9,7%),



Por debajo del promedio terminaron, la indusalimenticia (-5,4%), la edición e impresión (-4,2%), los productos minerales no metálicos (-3,7%) y el bloque de papel y cartón (-1,2%).



Las únicas que evitaron una contracción fueron las industrias metálibásicas, que registran una suba del 9,8%.



Consumado el dato de junio, las perspectivas de los empresarios de la industria siguen siendo muy malas: el 45,8% de los consultados anticipa una baja para el tercer trimestre; 41,2% prevé un ritmo estable y 13% espera un aumento.



Entre las firmas exportadoras, el 49% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el tercer trimestre; 33,3% espera una suba y 17,7% vislumbra una disminución.



El 54,1% de las empresas consultadas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 24,5% anticipa una suba y 21,4% espera una disminución.



El 70,4% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el tercer trimestre; 21% anticipa una disminución y 8,6% prevé un aumento.