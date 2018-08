Cuadernos: Cristina pidió que la militancia no vaya a Comodoro Py y apuntó contra Macri

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que este lunes se presentará en Comodoro Py a declarar en el marco de la causa que la investiga por presuntas coimas en la obra pública.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la senadora publicó: "Mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan".



Asimismo, la exmandataria apuntó contra el presidente Mauricio Macri: "Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs que la están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri".



Cristina será la última en la lista de una lista de indagatorias en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.



Asimismo, el Senado sesionará el próximo miércoles para tratar la autorización que pidió Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta, en medio de desavenencias en el Bloque Justicialista.



La semana pasada, los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista postergaron esa decisión debido a que los fundamentos que le requirieron a Bonadio como condición para tratar el pedido de allanamiento llegaron a la Cámara alta minutos antes de iniciar la sesión.



Además, el documento enviado por el juez contenía información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los legisladores consideraron que no era "prudente" dar a conocer públicamente cuando el expediente tiene secreto de sumario.