Caputo: "Ya no van a estar esas Lebac amenazando con pasarse a dólares"

En un lunes que volvió a ser caliente por la fiebre verde, todas las miradas se posaron en el Banco Central, que a media mañana de este lunes anunció una batería de medidas para hacer frente a una tormenta que sopla fuerte del exterior pero que ya tiene sus propios nubarrones internos. En medio de la escalada del dólar, el presidente del BCRA, Luis Caputo, enfatizó que las medidas son para "normalizar el sistema financiero"



La autoridad monetaria decidió elevar la tasa de política monetaria al 45%, y afirmó que seguirá en ese nivel al menos hasta octubre. Pero además implementó un nuevo esquema con el que apunta a desactivar la "bomba" de Lebac con un stock que en la actualidad llega a 1 billón de pesos. En ese sentido, dispuso que la licitación de Lebac será menor al monto que vence y además asegurará la disponibilidad de dólares en el mercado de cambios.



Al respecto, el titular del Banco Central sostuvo en un encuentro con periodistas al que asistió ámbito.com que lo que se propone con el nuevo esquema de licitaciones es "eliminar el stock de Lebacs en manos de las entidades no bancarias".



Además, el mismo día que el Palacio de Hacienda informó que discontinuará la subasta diaria de dólares -provenientes del acuerdo con el FMI-, el Banco Central anunció que este martes licitará 500 millones de dólares, con la clara intención de evitar más presión sobre el tipo de cambio.



Periodista: ¿Cuál es el objetivo de las medidas que anuncio el Banco Central?



Luis Caputo: El objetivo que siempre estuvo contemplado en el programa con el Fondo que es reducir / eliminar el stock de Lebacs en manos de las entidades no bancarias, esto siempre en el programa con el FMI estaba diseñado que se hacía con el financiamiento del Tesoro. Esto no era una meta rígida, si el Tesoro tenía financiamiento adicional el objetivo era limpiar el balance del Banco Central y eliminar las Lebacs. A nosotros nos pareció que dado el contexto actual era mucho más razonable dado que el mercado no está abierto para que el Tesoro tenga financiamiento en exceso. Entonces le propusimos al FMI cancelar Lebac con reservas lo que le pareció muy razonable. La realidad es que reservas tenemos de sobra -unos 57.500 millones de dólares-. Nosotros podemos cancelar esas Lebacs con las reservas, si las reservas subieran bien y si tuviéramos que hacer un waiver porque no subieron, bien también. Es razonable cancelar ese pasivo toxico con reservas y esta es la idea global. Llegar a fin de año no haya más Lebacs. ¿Cómo llegaremos a este objetivo? A los bancos les iremos ofreciendo mes a mes a medida que vence las Lebacs, Lelics o Novacs (letras a un año) y a los no Bancos los iremos rescatando como sea, algunos irán a plazo fijo, a fidecomiso, etc. Lo más importante es que normalizamos el sistema financiero. Hoy tenemos un sistema financiero que no es normal. Las Lebacs son como tener una cuenta corriente remunerada en el Banco Central a la tasa más alta, esto atenta contra el normal desarrollo del sistema financiero.



P.: ¿Cuánto es el stock de Lebac que se absorberán hasta fin de año?



L.C.: Unos 500 mil millones de pesos de los cuales unos 100 mil están en el sector público, en manos privadas son unos 400 /450 mil millones de pesos. Esta cifra está dividida entre Fondos Comunes, Empresas, Minoristas y no residentes. Por supuesto cada uno de ellos tendrá la elección de decidir su instrumento, desde financiar al Tesoro, hacer un plazo fijo, comprar dólares, en fin, lo que quieran. Todo lo que es el desarme de Lebacs irá dólares, pesos, Leliq, o lo que sea.



P.: ¿Cuándo se hará la subasta?



L.C.: Será este martes a las 14 horas, de ser necesario hasta u$s 500 millones. Las subastas no tienen un día determinado ni una frecuencia.



P.: ¿Como se explica el comunicado de Ministerio de Hacienda?



L.C.: Hacienda hará licitaciones de Letras de pesos en la misma fecha, por el monto que quiera financiar al Tesoro. No alteramos decisiones pasadas, esto no es un rescate de las Lebacs. A medida que vencen se licitan menos para ir reduciendo el stock. Al que le vence tiene todas las opciones del mercado. Hoy más de uno cuestiona como cierra el programa financiero. Hoy seguro habrá un porcentaje que tienen Lebacs que podrán optar por financiar el Tesoro. Quiero aclarar que esta medida ordena, la economía, al sistema financiero y hace más efectivo el manejo de la política monetaria.



P. ¿El programa de saneamiento del balance del Banco Central queda para otra instancia?



L.C.: Si se puede si y sino no. Es un objetivo no una meta.



P.: ¿Las medidas del Banco Central para que sirven?



L.C.: Lo que hemos hecho hoy es espectacular. Desde todo punto de vista. Es buen ismo para el Tesoro, para el funcionamiento del sistema financiero, porque reordenar la economía. Para el Central porque nos ordena la política monetaria, nos hace más efectivo la política monetaria para controlar la inflación, tema en que estamos en deuda, porque la realidad la política no fue muy efectiva porque era difícil, esto lo hace más potente. Es algo mejor para el país. Esta medida ataca el corazón del problema. Porque estas medidas sirven para controlar mejor la inflación y tener una política monetaria más efectiva y tener una economía más ordenada.



P.: ¿Cuál será el mecanismo de intervención del BCRA?



L.C.: Será a través de subastas y se informará públicamente. Es un sistema transparente, previsible mañana ya anunciamos que habrá una subasta y el mercado ya lo sabe.



P.: ¿Sin periodicidad?



L.C.: Lo lógico sería pensar que esto pasaría en los próximos días. Los que están hoy en Lebacs no quieren dólares porque pudieron haberse ido y no se fueron. Por lo tanto, es razonable los que se van de Lebacs pueden irse alguna opción en pesos, pero están todas las opciones dadas. Al Banco Central le conviene hacer esto.



P.: ¿Porque le conviene al BCRA, de donde salen esos dólares y que dice el Fondo?



L.C.: A nosotros nos conviene un sistema financiero ordenado y tener una política monetaria efectiva. Hoy no hay ningún canal de expansión ya no financiamos más al Tesoro, no recompramos Lebacs, no damos pases activos, está totalmente controlado. El único canal de expansiò0n que queda son los intereses de las Lebacs. Para nosotros bajar esto nos facilita mucho, no solo la política monetaria sino la efectividad en el control de la inflación. Además, lo estamos haciendo nos conviene también financieramente. Esencialmente no hace más efectiva la política monetaria.



P.: ¿Se utilizarán dólares de las reservas? Al respecto, ¿qué dice el FMI?



L.C.: Si son dólares de las reservas y el Fondo está de acuerdo, de hecho, saco un comunicado. Esta medida la veníamos conversando con el FMI y lo único que hablamos hoy (Caputo se vio por la mañana con la misión) fue el timming. Estaba la duda de hacerlo mañana (por este martes) o en septiembre. Decidimos hacerlo ahora porque se filtró en las noticias y no tenía sentido dilatar algo que el mercado estaba esperando. Además, porque terminar con las Lebacs es algo muy positivo, es un cambio fundacional.



P.: ¿El Banco Central abandona la flotación sucia?



L.C.: La flotación es lo que nos permite absorber estos schocks. Imagínense con lo que paso con Turquía no tener la flexibilidad de tener flotación. Vamos a seguir con sistema de flotación y suscribimos a la flotación. Lo que miramos en el BCRA es que esa flotación no sea disruptiva porque a nosotros nos interesa la inflación. Si se tiene una flotación muy disruptiva como paso en mayo y junio obviamente impacta en precios, tenemos entonces que lograr dar estabilidad y parte de lo que estamos haciendo hoy contribuye a esto. El hecho de que no estén todas esas Lebacs amenazando con que eventualmente se pasen a dólares. Ahora este temor no va a estar. Esto ayuda a la flotación porque la hace mucho más sana.



P.: ¿El comunicado del Ministerio de Hacienda cómo se explica?



L.C.: Lo que hace Hacienda no tiene que ver con nosotros. Hacienda vende dólares por necesidad de pesos y dejó de vender dólares porque tiene un montón de pesos. Nosotros solo intervenimos en el mercado solo dos veces, y lo hacemos cuando vemos un movimiento disruptivo.



P.: ¿Porque sube el dólar hoy?



L.C.: El dólar sube primero por el mundo, otro cimbronazo en Turquía, casi todas las monedas se movieron, el peso colombiano 2% el mexicano 1,90% el peso argentino, 2,25%. Además, estuvo la noticia que Hacienda no vendía más y algunos en el mercado lo interpretaron como ¡uy dejan de vender dólares!



P.: ¿Fue oportuno el timming? ¿Faltó coordinación?



L.C.: No es un tema de oportunismo muestra el hecho de que Hacienda hace lo que tiene que hacer para el Tesoro y va más allá de la coordinación. Hacienda no venden dólares pura y exclusivamente porque no necesita.



• Garantizar la estabilidad



P.: ¿Cómo está estimando el traspaso a precios?



L.C.: Ha sido suficiente para que hayamos subido tasas. Es importante lograr estabilidad cambiaria porque lo que nos importa es cuidar la inflación y es por lo tanto es importante que el mercado de cambios se normalice. Mayo y junio tuvo un impacto fuerte en precios.



P.: ¿Cómo ve la situación internacional y porque afecta más a la Argentina?



L.C.: La situación internacional es algo que debemos mirar y si tenemos un shock eterno no lo podemos ignorar. Lo que no podemos evitar son los shocks externos, pero sí debemos evitar los propios. Nos afecta más a nosotros porque si bien ahora se está corrigiendo fuertemente el déficit de cuenta corriente este es uno de los factores pues junto con Turquía es un país con un déficit de cuenta corriente también alto. También Argentina amplifica los movimientos. Pero debo remarcar que los flujos comerciales se están corrigiendo, ya ocurrió en junio. Agosto mostrará números buenos y en septiembre los flujos comerciales van a sorprender. Hoy no se ve un mercado de cambios con mucha demanda de dólares. Los minoristas están comprando menos dólares que antes de la crisis, estamos en niveles más bajo que en la pre crisis.



P.: ¿Porque está subiendo el riesgo país?



L.C.: El riesgo país subió por un par de razones. Porque esta crisis algunos la relacionaron con la vuelta de la ex presidenta Cristina de Kirchner, entonces si bien dicen que los capitales no tienen memoria, algo tienen. Se acuerdan perfectamente que Cristina fue la persona que nos dejó con un déficit de 5,5%, sin instituciones, con un Banco Central descapitalizado, en fin, con todo lo que ya sabemos. Entonces si aumenta la percepción de que esto pueda ocurrir naturalmente hay una corrección en el riesgo país. El cimbronazo cambiario pareció aumentar las posibilidades de que Cristina volviera.



P.: Pero volvió a subir la semana pasada...



L.C.: Luego apareció el tema de los cuadernos que por un lado neutraliza lo anterior pero el mercado lo relacionó con el Lava Jato en Brasil y con el impacto que tuvo en la economía. Y, no es el mismo caso, porque esta causa judicial afectó al gobierno que estaba. Honestamente como argentino (el tema de los cuadernos) es lo mejor que nos puede estar pasando. A mediano y largo plazo es algo que no creo que haya algún argentino que no le parezca bueno lo que ocurre. Es un cambio que no se vio nunca. Entiendo que algunos con la mirada de corto plazo estén pensando en cómo va a impactar en el nivel de actividad. Otro factor es que dentro del programa con el FMI los 3.500 millones de dólares que se suponía que la Tesorería debería cancelarnos trimestralmente muchos lo interpretaron como una meta que el Tesoro debe cumplir. Es decir, al programa financiero que es bastante tranquilo porque son 7.500 millones de dólares para el 2019 le agregan estos 15.000 mil millones. Estas medidas que hoy tomamos clarifican el programa financiero. Por un lado, remueve este fantasma de que el Tesoro va a necesitar 15.000 millones de dólares más para cancelar Letras al BCRA y además le genera una fuente de financiamiento adicional al Tesoro que son los pesos que antes estaban en las Lebacs que eventualmente podrán financiar al Tesoro.



P.: ¿Qué pasará con la tasa de interés?



L.C.: Hoy lo más importante es garantizar la estabilidad. Nada le va a cambiar si el BCRA si tiene la tasa en 45% o 50% lo más importante para que una pyme tenga financiamiento es que tengamos estabilidad. Si no garantizamos estabilidad no importa la tasa, a las pymes no le van a prestar. Si no hacemos la cosa bien los bancos no van a prestar.