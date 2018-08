Pese a la promesa al campo, Macri frena la eliminación de las retenciones a derivados de soja

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Mauricio Macri hizo un fuerte hincapié en la eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro, lo que le valió el respaldo de ese sector a la hora de las elecciones. Ya en el poder cumplió su promesa y anunció un esquema de reducción gradual para las ventas de soja al exterior y la eliminación total para otros productos.



"No hay que plantear más la industria o el campo. Es la industria y el campo. Sin el campo el país no sale adelante", afirmaba Macri en Pergamino, apenas cuatro días después de asumir la presidencia en 2015. Luego firmó el decreto a través del cual eliminó las retenciones al trigo, el maíz, el girasol, carne y pesca, y los productos de economías regionales, mientras que dispuso un esquema de reducción gradual para la soja.



La reducción de ese gravamen generó que las arcas nacionales y provinciales vieran mermado el ingreso de fondos, pero el Gobierno siempre sostuvo que era una decisión acertada, porque eso incrementará la producción y por ende el cobro de impuestos por otras vías.



En el camino por reducir el déficit -una "obsesión" del Gobierno cuyo brazo ejecutor es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne- se escucharon voces, incluso desde el propio oficialismo, que pedían rever la baja de las retenciones al agro para que los productores rurales compartan el esfuerzo del ajuste.



Mientras empezaban a soplar los primeros vientos de la "tormenta" financiera y la economía local comenzó a sentir el impacto, el Gobierno rechazó esa posibilidad. De hecho, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que estaba en estudio, pero luego Dujovne salió a desmentirlo.





Macri y la Mesa de Enlace -conformada por Carlos Iannizzotto (Coninagro), Omar Príncipe (FAA), Dardo Chiesa (CRA) y Daniel Pelegrina (SRA)- cuando se reunieron en Casa Rosada.



Más aún. El 3 julio, apenas hace un mes y 11 días, el Presidente se reunió con la Mesa de Enlace del campo y les prometió: "Las retenciones no se tocan".



Sin embargo, ahora da un paso atrás con el anuncio de tres medidas: suspensión de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja, eliminación del Fondo Federal Solidario, y reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación.



Con relación a los derechos de exportación a la soja, se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos, pero se suspende por 6 meses la baja establecida para aceites y harinas.



Según la información oficial, las alícuotas a la soja se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto de soja al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019.



En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.