Las tres medidas con las que el Gobierno profundiza el ajuste

El Ministerio de Hacienda anunció este martes una serie de medidas para lograr un ahorro fiscal de $ 12.500 millones durante este año y $ 53.000 millones el próximo, y entre ellas suspendió por 6 meses la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja.



Además, se elimina el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, y se reduce en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto.



Las medidas están contenidas en tres decretos que serán publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de $ 65.500 millones para el período 2018/2019, informó Hacienda, en un comunicado.



Con relación a los derechos de exportación a la soja, se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos, pero se suspende por 6 meses la baja establecida para aceites y harinas.



Según la información oficial, las alícuotas a la soja se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto de soja al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019. En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019. Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12 mil millones en 2019, estimó Hacienda.



Por otra parte, a través de un decreto de necesidad y urgencia, se elimina el Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Este Fondo fue creado en 2009, cuando las provincias recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, indicó el Ministerio.



Y resaltó que, ahora, las provincias "han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación. La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos". Con esta decisión, el ahorro fiscal para la Nación es de $ 8.500 millones en 2018 y de $ 26.500 millones de pesos en 2019.



Además, el Ministerio dispuso reducir un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. En ese sentido, Hacienda resaltó que los reintegros a la exportación "justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse".



"La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos", justificó.



El ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y provincias) de esta medida es de 5 mil millones de pesos en 2018 y 29 mil millones de pesos en 2019. "Estas tres decisiones se enmarcan en el proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020, que serán luego complementadas en el proyecto de Presupuesto por medidas relacionadas con las erogaciones del Gobierno Nacional", afirmó Hacienda.



Cabe recordar que el presidente Mauricio Macri había calificado de "impuesto no inteligente" a las retenciones en una recorrida realizada el mes pasado por la Exposición Rural de Palermo.



En una desordenada rueda de prensa mientras recorría unos pocos stands, Macri enfatizó: "Ya he dicho con claridad que las retenciones son un impuesto que no favorece lo más importante que tenemos que hacer los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo".



También señaló en dicha oportunidad que "el campo ha liderado la tarea de exportar, lo tiene que seguir acompañando el resto de las industrias, la minería sustentable, el petróleo, el gas, los servicios con valor agregado. Es decir todas las cosas que podamos hacer los argentinos y que las tenemos que exportar al mundo".