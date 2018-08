Rocca admitió pagos al gobierno K por el caso Sidor

Informe de Liliana Franco, desde el hotel Sheraton.-



El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, habló de las coimas. "Techint no participó en el club de corrupción de la obra pública de ninguna manera", dijo el empresario ítalio-argentino, durante el encuentro anual de AEA.



"A lo largo de los últimos 12 años Techint, que es la compañía de mayor potencial, logró solo el 1% de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación", aclaró Rocca ante un auditorio repleto de hombres de negocios, todos preocupados por el escándalo desatado por los cuadernos de Centeno. "Fuimos conscientes de lo que pasaba, pero no fuimos cómplices ni partícipes", aseguró.



En eso escritos figura Luis Betnaza, director de Relaciones Institucionales de Techint, mano derecha de Rocca en los vínculos con los Gobiernos. Ante la Justicia, Betnaza admitió desembolsos a funcionarios públicos a cambio de favores. Pero negó que hayan sido coimas. El ejecutivo del principal grupo económico de la Argentina se acercó al juzgado a aportar información, citado como testigo. El único detenido de Techint en la causa que tramita Claudio Bonadio es Héctor Zabaleta, exdirector de la empresa. Betnaza señaló que los pagos que aparecen en los escritos del chofer de Roberto Baratta corresponden a exigencias del Gobierno kirchnerista para interceder ante Hugo Chávez por la estatización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco) por el que negociaban una compensación. Afirmó que se trató de cuotas mensuales -probablemente tres- de u$s 100.000 para destrabar el acuerdo.



Sobre esta declaración y la indemnización de u$s 1.950 millones obtenida por Sidor, también se refirió Rocca en el cónclave de la Asociación Empresaria Argentina. "Betnaza accedió a una exigencia de un apoyo (para el Gobierno). La retirada fue muy complicada, para nosotros fue un trauma enorme. El hostigamiento (del gobierno venezolano) fue muy fuerte. Actuamos para defender nuestra gente", dijo el N° 1 del Ranking Forbes 2018 sobre las 50 mayores fortunas de la Argentina.





En el mismo encuentro, Mauricio Macri envió un fuerte mensaje contra el cobro de coimas de parte de los funcionario públicos. "Si alguno se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al cual acudir", les dijo a los miembros de AEA.