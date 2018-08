Rossi: "Los objetivos económicos de Macri no son sustentables y son moralmente indefendibles"

Agustín Rossi, jefe de la bancada de diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, recorrió sábado el municipio de San Martín donde fue recibido por el intendente Gabriel Katopodis. De las actividades participaron también los diputados nacionales María Cristina Alvarez Rodríguez y Leonardo Grosso.



"Ante la insensibilidad de un gobierno que prioriza la timba financiera, nosotros tenemos que destacar y defender los valores del trabajo, de la producción, el valor de la movilidad social ascendente y el valor de la igualdad. Otra Argentina es posible, una Argentina que nos incluya a todos y todas", expresó Rossi, durante la actividad con vecinos.



"Hoy hay más inflación, hay menos trabajo, nadie puede producir, el tarifazo es impagable, volvieron al Fondo", sostuvo el diputado nacional del FpV y aseveró: "los objetivos económicos del proyecto político de Macri no son sustentables, no son financiables y son moralmente indefendibles".



Además, manifestó su preocupación por la desprotección del sector pyme. "El gobierno no piensa en el sector, piensa en los exportadores de materias primas. Es inviable cualquier desarrollo económico o industrial con estas tasas de interés. Hay que evitar que se sigan yendo los dólares por la canaleta de la fuga", expresó.



El día finalizó con un concurrido acto de mujeres de San Martín y un encuentro en la plaza pública junto al concejal de Unidad Ciudadana Hernán Letcher. Allí Rossi expresó: "Macri tiene un conflicto de intereses con los laburantes. Nosotros queremos recuperar un gobierno que se ponga del lado de quienes todos los días luchan para salir adelante. Hay otro camino, Argentina va a ganarle a la reelección del ajuste. Necesitamos un gobierno para muchos, no para ricos".