Para inversores: 3 estrategias para transitar tiempos turbulentos

Por Pablo Castagna.-



La mirada para con el mercado volvió a complicarse ante un mix de temas externos y locales que nos invitan a ser cautos. Turquía y sus problemas -con una importante devaluación de su moneda-, contagian a los activos de países emergentes generando volatilidad en los tipos de cambio de sus monedas y en los precios de sus bonos.



Además, siguen vigentes los renovados temores a una guerra comercial entre China y EEUU, lo que nos lleva a imaginar un mundo, al menos, volátil para las próximas semanas.



A la vez, en el ámbito local, hay todos los días una catarata de noticias que dispara el "cuaderno-gate", donde nadie arriesga hasta dónde puede llegar y a quién salpica, junto a los datos económicos que complican aún más la coyuntura para los activos financieros.



En consecuencia, desde Portfolio recomendamos mantener estrategias defensivas de corto, dado que no es momento de tomar riesgos. En términos generales, sugerimos pasar esta turbulencia en activos en dólares de corto plazo como Letes y bonos soberanos con vencimiento 2020 y 2021.



No obstante, es importante destacar tras el comportamiento del riesgo país, no vemos un escenario de default de Argentina. Las necesidades de financiamiento para este y el próximo año son manejables y posibles de afrontar con la ayuda del FMI y el alto nivel de reservas del BCRA.



En este contexto, para aquellos que se sientan cómodos manteniendo riesgo argentino y que tengan un perfil más arriesgado, vemos oportunidades para ir asumiendo exposición al mismo.



Entre las sugerencias, mencionamos el Boden 2024, con una TIR que supera el 9%, y algunas posiciones en bonos provinciales, como el bono de la Provincia de Buenos Aires 2023 y el de Córdoba 2026, con rendimientos aproximados del 11% y 12% anual en dólares, respectivamente.



En renta variable, por su parte, los tres papeles elegidos son: en el sector financiero, Banco Galicia (GGAL); en el sector energético, Pampa Energía (PAMP), y en el sector consumo, Cablevisión (CVH).



* Director de Portfolio Personal