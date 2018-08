Tras rechazo a despenalización del aborto, 4.000 argentinos iniciaron el trámite para dejar la Iglesia

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) entregará mañana al mediodía los cuatro mil trámites de apostasía que fueron iniciados durante este último mes en todo el país. Apostatar significa desligarse institucionalmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y según la CAEL, si bien la Iglesia no recibe financiamiento en relación a la cantidad de personas bautizadas, sí utiliza las cifras para hacer valer su poder de lobby.



"La Iglesia se ha opuesto a todas las iniciativas de reconocimiento y ampliación de derechos, como el voto femenino, el divorcio vincular, el matrimonio civil y el igualitario, la identidad de género, la fertilización asistida y la legalización del aborto. El Estado laico es el único que garantiza que la ciudadanía pueda desarrollar el plan de vida que considere más apropiado para sí", se indica en un comunicado de la Coalición que este viernes presentará las apostasías en la Conferencia Episcopal Argentina.



Analía Más, integrante de la CAEL, explicó que la Coalición se formó en el año 2009 y desde entonces trabajaron en varias presentaciones para que la Iglesia sea separada del Estado. "Se nos ocurrió como colectivo generar apostasías colectivas, ya que si bien la apostasía es un hecho individual, que fuesen colectivas las convierte en un hecho político", indicó Más que también es Secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.



Las apostasías colectivas se realizan desde la creación de la Coalición, pero la masividad, según explicó Más, la tuvo el pasado 8 de agosto, durante la vigilia del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. "Ese día en apenas unas horas recibimos unas 1.300 apostasías y después nos empezaron a llamar, o nos avisó gente que no pudo ir y lo hicimos el sábado pasado. En cuatro horas nos presentaron unas mil apostasías y ahora nos contactaron desde varias provincias queriendo replicar la actividad y se están sumando muchas organizaciones y colectivos", comentó.



Para realizar el trámite de apostasía se necesita llevar una fotocopia del DNI y decir la fecha aproximada de bautismo y el nombre de la iglesia.



El tema de separación de la Iglesia del Estado se instaló hace unos meses cuando en marzo pasado, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, le preguntó en el Congreso al jefe de Gabinete Marcos Peña cuánto dinero destinaba el Estado en los sueldos de los obispos.



La respuesta fue "ciento treinta millones de pesos", y en los días siguientes varias iniciativas fueron presentadas en el Congreso, tal como la de los diputados del FIT que promueven un proyecto de ley para que el Estado deje de financiar a la Iglesia, o como la del legislador radical Alejandro Echegaray, quien propuso que el Estado no le pague más los salarios a la curia.



Este viernes, antes de la presentación de las apostasías ante el Episcopado, la CAEL realizará una conferencia de prensa en la que participará Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y varios movimientos feministas, de derechos humanos y de diversidad.