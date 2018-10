Para el 73% de los argentinos, la situación del país está cada vez peor

El 73,1% de los argentinos considera que la situación del país es peor que hace un año atrás, mientras que apenas un 4,3% opina que es mejor que la del 2017, según arroja un nuevo estudio de opinión pública presentado por la consultora Synopsis.



Tales cifras sobre la visión negativa se refuerzan cuando se evalúan las percepciones sobre la situación personal de cada argentino. Un 69,2% cree que su situación empeoró durante el último año y tan solo un 5,1% cree que mejoró.







La investigación determina que la valoración del Gobierno de Mauricio Macri se siguió deteriorando en octubre al registrarse una caída en la valoración positiva (-0,9), y un incremento de la valoración negativa (+3,8), lo que profundiza el diferencial negativo de imagen (-23,3). O



En este sentido, los datos destacan que la preocupación por la inflación supera en octubre nuevamente la barrera del 40%, y junto a la preocupación por el Desempleo (que crece +0,5) impulsan las preocupaciones económicas al 58,9%.







Al mismo tiempo, se registró una caída de la preocupación por la corrupción (-5,3%), que queda relegada al tercer lugar en el ranking de preocupaciones. o La percepción negativa de la situación actual del país llega en octubre al 73,1% mientras que los que consideran que hoy el país está mejor que un año atrás solo representan el 4,4%.



La misma visión negativa sobre el presente se verifica a la hora de evaluar la situación personal de cada uno, ya que el 69,2% cree que su situación empeoró en el último año, y solo el 5,1% cree que mejoró.



El dato positivo del mes vino del lado de las expectativas ya que en octubre las expectativas sobre el futuro del país mejoraron +3,3% respecto de septiembre, mientras que el pesimismo cayó -0,1%.



Algo similar se observó respecto del futuro de la situación personal, donde la perspectiva sobre una mejora en la situación personal en el futuro mejoró un +2,1% en octubre ,mientras que el pesimismo sobre el futuro personal descendió -0,8%.



En materia electoral, la tendencia en el voto oficialismo/oposición se mantuvo estable en octubre, siendo que al igual que en septiembre, un 32,9% manifestó intenciones de votar por el oficialismo y un 52,7% a otra fuerza política (un incremento de apenas +0,7 respecto a septiembre).







Las tendencias electorales por espacio político tampoco observaron grandes modificaciones respecto del registro de agosto: el oficialismo conserva el 32,9% de intención de voto, y el kirchnerismo mejora +2,7% llegando a una intención de voto de 32,9%, similar a la del oficialismo. El Peronismo Federal sigue lejos con un 10,6%, casi sin variaciones respecto de septiembre.



Frente a la posibilidad de que la elección se resuelva en un ballotage, en un enfrentamiento Macri/ CFK, el Presidente muestra una intención de voto de 46,6% contra un 44,1% de la ex Presidenta. Al proyectar indecisos repreguntando por mayor inclinación, Macri llega al 52,0% mientras que CFK se queda en 48,0% (dejando una diferencia de 4,0%).



En tanto, en un escenario Vidal/CFK, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires recoge una intención de voto de 51,6% y CFK de 44,6%. Proyectando indecisos, Vidal llega al 54,1% mientras que Cristina Kirchner se queda en 45,9% (diferencia de 8,2%).



Frente a un hipotético regreso del kirchnerismo al poder en 2019, un 47,8% manifiesta que no le gustaría, mientras por el contrario, un 37,6% manifestó que sí le gustaría. Comparado este registro con el obtenido en septiembre de 2017, los que manifiestan que les gustaría que el kirchnerismo vuelva a gobernar creció +11,6% y los que manifiestan que no les gustaría descendió -5,5%.