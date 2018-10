Tope a la cuota de los créditos UVA: no podrá superar el 10% de lo que aumente el índice que mide los salarios

La cuota de los créditos UVA no podrá superar el 10% de lo que aumente el índice que mide los salarios, anticipó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



Según el funcionario, "no estamos viendo -en los bancos- moras en la devolución de los créditos UVA, pero queremos darles previsibilidad a quienes los tomaron".



"Esas cien mil familias (que tienen este tipo de préstamo) pueden alargar los plazos cuando las cuotas se van muy por encima del salario. Eso es algo que ya existía, pero ahora a eso le agregamos que un tope al crecimiento de la cuota que corrige ese desfasaje", enfatizó Frigerio, en conferencia de prensa.







"Somos conscientes de las dificultades que se presenta las familias que tomaron créditos uva, aunque no estamos viendo moras en los bancos en la devolución, genera incertidumbre y miedo. Con esto se reduce significativamente", agregó.



"Antes de la crisis habíamos llegado a niveles record de créditos hipotecarios, intentaremos retomar ese camino", subrayó.



Aclaró además que "no es solo para créditos hipotecarios, también para créditos personales o para compra de vehículos".



Más temprano, el presidente Mauricio Macri había adelantado que "hay casi 100.000 familias que sacaron el crédito UVA, y muchos empiezan a temer por los aumentos", por lo que el Gobierno decidió poner "un tope" a esos incrementos "para dar previsibilidad", al tiempo que prometió que "la cuota no se va disparar", al anunciar en la residencia de Olivos la puesta en marcha de un conjunto de medidas que impulsará el Ejecutivo para reforzar el Plan Nacional de Vivienda.