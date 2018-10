Departamentos por las nubes: el m2 en Capital, casi el más caro de la región

El precio del metro cuadrado de los departamentos ubicados en barrios porteños se ubica en el segundo lugar entre los más caros de la región, sólo superados por los de Santiago de Chile, según un relevamiento privado.



Las ciudades con metro cuadrado más caro de la región son Santiago de Chile (u$s 3.272), Buenos Aires (u$s 3.105), Montevideo (u$s 3.080) y Río de Janeiro (u$s 2.886).



Así surge de un informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Navent (Zonaprop).



Según este relevamiento, el metro cuadrado en América Latina cae en el semestre 3,1% en dólares y aumenta 13,6% en moneda local real.



El estudio reporta el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta.



Las ciudades con metro cuadrado más barato de la región son Quito (u$s 1.341), Bogotá (u$s 1.399), Guadalajara (u$s 1.443) y Monterrey (u$s 1.564).



"En el último semestre Buenos Aires tuvo la mayor suba del precio en moneda local real en la región", consideró el sondeo, ya que trepó un 60%, contra el 13,6% del resto.



En dólares, el precio del metro cuadrado en Latinoamérica cayó un 4,1%, mientras que en la capital argentina ese valor subió un 0,4%, y se ubicó en US$ 3.105.