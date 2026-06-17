Lionel Messi reveló el motivo de sus lágrimas tras su primer gol frente a Argelia: qué dijo

El capitán argentino fue la gran figura del triunfo ante Argelia, pero una imagen durante el festejo de su primer gol llamó la atención de todos. Después del partido, explicó qué ocurrió.

El capitán argentino protagonizó una de las imágenes más emotivas de la primera fecha tras su primer gol en Kansas.

Lionel Messi fue la gran figura de la victoria de la Selección argentina sobre Argelia en el estreno del Mundial 2026. El capitán anotó los tres goles del triunfo por 3-0 en Kansas y volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol. Sin embargo, más allá de su actuación dentro de la cancha, una imagen captó la atención de millones de hinchas: las lágrimas que aparecieron tras convertir el primer tanto de la noche.

La escena ocurrió apenas se abrió el marcador. Luego de festejar el gol junto a sus compañeros, Messi se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener el llanto. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y generaron todo tipo de especulaciones entre los fanáticos, que se preguntaban qué había motivado una reacción tan poco habitual en el capitán argentino.

Las lágrimas del capitán se robaron parte de la atención en una noche marcada por su exhibición futbolística.

Una vez finalizado el encuentro, el rosarino fue consultado por ese momento y decidió explicar qué había ocurrido. El capitán reveló que su emoción no estuvo relacionada con el partido ni con cuestiones futbolísticas.

“ Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío ”, expresó el capitán argentino.

Aunque evitó profundizar sobre los motivos de esa situación personal, sus palabras permitieron comprender el significado que tuvo ese festejo. El gol y la posterior emoción aparecieron como un desahogo en una noche que terminó siendo perfecta para la Selección, que comenzó la defensa del título con una sólida victoria.

messi llanto Después del partido, Messi explicó la razón de las lágrimas que sorprendieron a los hinchas durante el festejo. ESPN

Las declaraciones de Messi tuvieron una enorme repercusión. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia el futbolista, que volvió a mostrar una faceta íntima y humana en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.

Un Mundial que disfruta desde otro lugar

Más allá de la emoción vivida en el debut, Messi también reflexionó sobre el momento que atraviesa en su carrera. A los 38 años, y a pocos días de cumplir 39, aseguró que vive esta etapa con una mirada distinta, consciente de todo lo que consiguió tanto con la Selección como a nivel de clubes.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, afirmó.

Lionel Messi argelia mundial 2026

Las palabras del capitán reflejan la plenitud con la que afronta una nueva Copa del Mundo. Después de haber conquistado prácticamente todos los títulos posibles, Messi sigue siendo determinante dentro de la cancha y continúa sumando capítulos a una historia extraordinaria. En Kansas volvió a liderar a la Argentina con un hat-trick memorable, pero también dejó una imagen que recordó que detrás de la leyenda sigue habiendo una persona atravesada por emociones como cualquier otra.