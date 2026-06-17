Bitcoin se hunde por debajo de los u$s65.000 a la espera de la decisión de la Fed

Las criptomonedas corrigen tras el fuerte rally de la semana pasada, mientras el mercado global mira con atención la reunión de la Reserva Federal, la primera con Kevin Warsh al mando, y se filtran los detalles del memorándum de paz para Oriente Medio.

Las criptomonedas y el Bitcoin operan a la baja ante la cautela previa a la reunión de la Reserva Federal.

Las criptomonedas operan a la baja este martes, en una jornada marcada por la cautela previa a la reunión de la Reserva Federal (Fed) . De todos modos, el retroceso es moderado si se lo compara con las fuertes subidas acumuladas en los últimos siete días.

Bitcoin (BTC) cae un 2,8% y perfora el piso de los u$s65.000,mientras que Ethereum (ETH) retrocede alrededor de un 4,7% y pierde el nivel de los u$s1.800. Por su parte, entre las altcoins se destacan las caídas de XRP (4,5%), Solana (4,6%) y Hyperliquid (6,6%).

El mercado sigue de cerca la evolución del acuerdo de paz que busca poner fin al conflicto en Medio Oriente . Trascendieron los 14 puntos del memorándum de entendimiento alcanzado por ambas partes, que funcionará como base para negociar el acuerdo definitivo.

Entre los puntos filtrados se destaca que Teherán podría acceder a un fondo de desarrollo de u$s300.000 millones , del cual ya se habría comprometido la mitad, a pesar de las objeciones del presidente de EEUU, Donald Trump .

"Este acuerdo trata de una sola cosa: que Irán nunca tendrá un arma nuclear", afirmó el mandatario norteamericano este martes. El memorándum prevé, de todas formas, que el acuerdo definitivo deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La gran cita: el debut de Warsh al frente de la Fed

Pero la atención de los mercados globales está puesta, sobre todo, en la reunión de la Fed, la primera con Kevin Warsh como presidente del banco central estadounidense. El consenso del mercado da casi por descontado que no habrá recortes de tasas este año y crece la convicción de que, por el contrario, podrían llegar nuevas subidas.

El foco de la jornada estará puesto en el "dot plot" —el diagrama de puntos que resume las proyecciones de tasas de los miembros de la Fed— y en las primeras declaraciones públicas de Warsh, en medio de los crecientes rumores de que el organismo podría modificar su estrategia de comunicación.